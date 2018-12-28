Принц Гарри и Меган Маркл уже выбирают имя для будущего ребенка — стали известны их «фавориты»

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет весной 2019-го. Герцог и герцогиня Сассекские уже думают, как назвать малыша или малышку, и даже составили список наиболее понравившихся имен.

Принц Гарри и Меган Маркл уже выбирают имя для будущего ребенка

О том, что Меган Маркл ждет первенца, весь миру узнал 15 октября этого года. С тех пор поклонникам британской королевской семьи хочется иметь еще больше информации о герцоге и герцогине Сассекских, а в особенности — о том, как они готовятся стать родителями.

Поклонники думают, что у пары родится дочь

Как сообщает издание Express, Меган и Гарри уже выбирают имя для будущего ребенка. Абсолютным фаворитом является имя Диана — так звали маму принца Гарри. Супруги рассматривают и другие варианты — Виктория, Элис, Грейс или Альберт — так могут назвать своего первенца герцог и герцогиня Сассекские.



В этом списке всего одно мужское имя, что дало поклонникам пары повод думать, что на свет, скорее всего, появится девочка. Однако пол будущего ребенка Меган и Гарри пока неизвестен широкой общественности.