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Принц Гарри и Меган Маркл уже выбирают имя для будущего ребенка — стали известны их «фавориты»

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет весной 2019-го. Герцог и герцогиня Сассекские уже думают, как назвать малыша или малышку, и даже составили список наиболее понравившихся имен.
Принц Гарри и Меган Маркл уже выбирают имя для будущего ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл уже выбирают имя для будущего ребенка

О том, что Меган Маркл ждет первенца, весь миру узнал 15 октября этого года. С тех пор поклонникам британской королевской семьи хочется иметь еще больше информации о герцоге и герцогине Сассекских, а в особенности — о том, как они готовятся стать родителями.

Поклонники думают, что у пары родится дочь 
Поклонники думают, что у пары родится дочь 

Как сообщает издание Express, Меган и Гарри уже выбирают имя для будущего ребенка. Абсолютным фаворитом является имя Диана — так звали маму принца Гарри. Супруги рассматривают и другие варианты — Виктория, Элис, Грейс или Альберт — так могут назвать своего первенца герцог и герцогиня Сассекские. 

В этом списке всего одно мужское имя, что дало поклонникам пары повод думать, что на свет, скорее всего, появится девочка. Однако пол будущего ребенка Меган и Гарри пока неизвестен широкой общественности.  

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28 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Legion-Media.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Судя по тому, как ее расперло в ширину - там Диана.

  • Да назовут как-нибудь....Главное, чтобы не в честь Дианы!

  • Ну может хоть этим разрешат назвать дочь Дианой (основным именем, конечно). Было бы неплохо, сын уважил бы память о матери....

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