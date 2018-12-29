Чем принц Джордж и принцесса Шарлотта удивили своих родителей в Рождество

Не так давно члены королевской семьи отпраздновали Рождество. Как оказалось, в этом году не обошлось без сюрпризов. Кейт Миддлтон призналась, что была удивлена поступком своих детей.

1 2 3 4 5 Принцесса Шарлотта и принц Джордж устроили родителям рождественский сюрприз

25 декабря 2018 года члены британской королевской семьи собрались у церкви Святой Марии Магдалины в Сандригеме. В этот момент у местных жителей был редкий шанс расспросить Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри, Уильяма и Чарльза о том, как прошло их утро. Пока герцогиня Сассекская рассказывала одной из поклонниц о дате своих предстоящих родов, герцогиня Кембриджская призналась, что дети ее очень удивили.

Принцесса Шарлотта и принц Чарльз с таким нетерпением ждали Рождества, что проснулись аж в пять утра.

«Очень рано, но было приятно видеть их лица», — с улыбкой отметила Кейт, для которой это, судя по всему, стало настоящий сюрпризом. Принцу Уильяму тоже пришлось встать довольно рано. Он сообщил, что тоже был на ногах в пять утра. Видимо, малыши с самого утра задали родителям праздничное настроение.