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Чем принц Джордж и принцесса Шарлотта удивили своих родителей в Рождество

Не так давно члены королевской семьи отпраздновали Рождество. Как оказалось, в этом году не обошлось без сюрпризов. Кейт Миддлтон призналась, что была удивлена поступком своих детей. 
  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    Принцесса Шарлотта и принц Джордж устроили родителям рождественский сюрприз
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25 декабря 2018 года члены британской королевской семьи собрались у церкви Святой Марии Магдалины в Сандригеме. В этот момент у местных жителей был редкий шанс расспросить Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри, Уильяма и Чарльза о том, как прошло их утро. Пока герцогиня Сассекская рассказывала одной из поклонниц о дате своих предстоящих родов, герцогиня Кембриджская призналась, что дети ее очень удивили.  

Принцесса Шарлотта и принц Чарльз с таким нетерпением ждали Рождества, что проснулись аж в пять утра. 

«Очень рано, но было приятно видеть их лица», — с улыбкой отметила Кейт, для которой это, судя по всему, стало настоящий сюрпризом. Принцу Уильяму тоже пришлось встать довольно рано. Он сообщил, что тоже был на ногах в пять утра. Видимо, малыши с самого утра задали родителям праздничное настроение. 

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29 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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