Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в подготовке его убийства

Интернет-пользователи, несколько месяцев пристально следившие за развитием событий в паре Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, недавно наконец выдохнули с облегчением. Ведь ребенок снова оказался рядом с матерью. Казалось, теперь бывшие супруги смогут выстроить нормальные отношения ради общего сына Артемия. Как бы не так.
Согласно информации, опубликованной порталом «Фонтанка», Следственный комитет собирается провести тщательную проверку слов Кержакова.
«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — заявил футболист в беседе с журналистами. Прокомментировала сообщения в прессе и Милана.
«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала Тюльпанова в Инстаграме. Поклонники Миланы не верят в то, что она действительно хочет навредить отцу своего единственного ребенка.