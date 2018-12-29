Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в подготовке его убийства

Не так давно Александр Кержаков все же вернул сына Артемия Милане Тюльпановой. Однако на этом конфликт супругов не исчерпан. Теперь футболист уверен, что бывшая жена намерена его убить.

1 2 3 4 5 Александр Кержаков уверен, что бывшая супруга пыталась организовать его убийство

Интернет-пользователи, несколько месяцев пристально следившие за развитием событий в паре Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, недавно наконец выдохнули с облегчением. Ведь ребенок снова оказался рядом с матерью. Казалось, теперь бывшие супруги смогут выстроить нормальные отношения ради общего сына Артемия. Как бы не так.

Недавно Александр обратился в правоохранительные органы, заявив, что Милана пытается организовать его убийство.

Согласно информации, опубликованной порталом «Фонтанка», Следственный комитет собирается провести тщательную проверку слов Кержакова.



«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — заявил футболист в беседе с журналистами. Прокомментировала сообщения в прессе и Милана.



«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала Тюльпанова в Инстаграме. Поклонники Миланы не верят в то, что она действительно хочет навредить отцу своего единственного ребенка.