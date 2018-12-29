Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в подготовке его убийства

Не так давно Александр Кержаков все же вернул сына Артемия Милане Тюльпановой. Однако на этом конфликт супругов не исчерпан. Теперь футболист уверен, что бывшая жена намерена его убить. 
  • Александр Кержаков
    1 2 3 4 5
    Александр Кержаков уверен, что бывшая супруга пыталась организовать его убийство
    Смотреть галерею

Интернет-пользователи, несколько месяцев пристально следившие за развитием событий в паре Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, недавно наконец выдохнули с облегчением. Ведь ребенок снова оказался рядом с матерью. Казалось, теперь бывшие супруги смогут выстроить нормальные отношения ради общего сына Артемия. Как бы не так.

Недавно Александр обратился в правоохранительные органы, заявив, что Милана пытается организовать его убийство. 

Согласно информации, опубликованной порталом «Фонтанка», Следственный комитет собирается провести тщательную проверку слов Кержакова. 

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — заявил футболист в беседе с журналистами. Прокомментировала сообщения в прессе и Милана.

«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала Тюльпанова в Инстаграме. Поклонники Миланы не верят в то, что она действительно хочет навредить отцу своего единственного ребенка. 

Перейти к обсуждению 20


29 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Сергей Фадеичев, Евгений Васильев/ТАСС, Instagram
Теги

Милана Кержакова (Тюльпанова), Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых

Реклама

20 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот что за мужчина такой гадкий!

  • Следственный комитет будет проверять? ну ок, пусть проверяет. Когда проверит, расскажете о результатах. А то это унылое шоу уже надоело на самом деле.

  • Так это же Мистер и Миссис Смит 2

  • У чувака по моему явные проблемы с головой. И с женами.

  • Не, ну это уже даже не смешно....

  • Гость

    У чувака по моему явные проблемы с головой. И с женами.

    Уязвленное самолюбие. Как-это так, он не победил. Маньяк какой-то, вот кого лечить надо у психиатра.

  • Оооууу, ну такого еще ни с одной женой не было!!! Молодец, хоть что-то новое придумал! А то все алкашки, да наркоманки. На психиатрическое обследование его и в лазарет, чтобы женщинам жизнь не портил!

  • Ничем не гнушается.. у него точно проблемы с психикой, но фантазия богатая!

  • А по-моему он просто обр**ся, т.е испугался что Тюльпановы щас нажалуются старым друзьям папы и его вальнут за такие делишки.

  • Синяя Борода

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 273

Новое за три дня

22 новые темы

Популярное за три дня

21 популярная тема





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.