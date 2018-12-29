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Элджей, Монеточка или Хаски: кто из молодых российских музыкантов заработал больше всего в уходящем году

На днях журналисты одного из отечественных изданий подвели итоги уходящего года и посчитали, сколько денег заработали молодые музыканты, которые были на слуху у всех. 
  • Рэпер Элджей
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    Рэпер Элджей в этом году стал самым высокооплачиваемым молодым музыкантом
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Одними из главных и самых обсуждаемых героев года стали молодые музыканты. Их концерты запрещали а Следственный комитет проверял их тексты на наличие призывов к экстремизму и суициду. Даже Владимир Путин не мог обойти стороной вопросы, связанные с представителям рэп-культуры. 

На днях издание The Bell опубликовало список самых высокооплачиваемых молодых музыкантов в этом году. Мы не слишком удивились, увидев на первом месте рэпера Элджея (53 000 000 рублей за год).

За 2018-й он стал невероятно популярен не только своими клипами (они нравятся даже самым скептичным критикам, не слишком любящим рэп), но и благодаря отношениям с другой набирающей обороты звездой телеэкранов — Настей Ивлеевой. 

Второе место заняла певица Монеточка. Несмотря на несколько отмененных концертов, артистка сумела заработать 31,5 миллионов рублей за год.

Первую тройку замыкает рэпер Хаски. Именно ради него несколько крупных артистов (Баста, Оксимирон и Noize MC) организовали концерт «Я буду петь свою музыку». 

А кто из перечисленных музыкантов нравится вам больше всего? 

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29 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Теги

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), Рэпер Face (Иван Дремин), Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), Рэпер Элджей

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2 комментария Добавить комментарий
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  • хаски супер! Монеточка прелестная.

  • Все страшные как атомная война.

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