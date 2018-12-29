Элджей, Монеточка или Хаски: кто из молодых российских музыкантов заработал больше всего в уходящем году

Одними из главных и самых обсуждаемых героев года стали молодые музыканты. Их концерты запрещали а Следственный комитет проверял их тексты на наличие призывов к экстремизму и суициду. Даже Владимир Путин не мог обойти стороной вопросы, связанные с представителям рэп-культуры.
За 2018-й он стал невероятно популярен не только своими клипами (они нравятся даже самым скептичным критикам, не слишком любящим рэп), но и благодаря отношениям с другой набирающей обороты звездой телеэкранов — Настей Ивлеевой.
Второе место заняла певица Монеточка. Несмотря на несколько отмененных концертов, артистка сумела заработать 31,5 миллионов рублей за год.
Первую тройку замыкает рэпер Хаски. Именно ради него несколько крупных артистов (Баста, Оксимирон и Noize MC) организовали концерт «Я буду петь свою музыку».
А кто из перечисленных музыкантов нравится вам больше всего?