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В воспитании будущего ребенка Принц Гарри и Меган Маркл будут использовать методы принцессы Дианы

О том, что Меган Маркл ждет первенца, весь мир узнал в октябре этого года. С тех пор поклонникам британской королевской семьи хочется узнать как можно больше информации о том, как герцог и герцогиня Сассекские готовятся к появлению малыша на свет. На днях стало известно, как супруги собираются воспитывать своего наследника. 
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Принц Гарри и Меган Маркл определились с методом воспитания своего ребенка
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Согласно официальным данным Кенсингтонского дворца, Меган Маркл должна родить весной 2019 года. Однако сама герцогиня Сассекская на днях дала понять, что произойдет это куда раньше. Супруги не раскрывают пол своего будущего ребенка, но уже делятся информацией о том, как будут его воспитывать. К слову, их метод будет существенно отличаться от принципов Кейт Миддлтон и принца Уильяма. 

Как сообщает британское издание Express, наследник герцога и герцогини Сассекских будет воспитываться по методу принцессы Дианы. По словам источника, так как малыш принца Гарри и Меган Маркл не претендует на престол, супруги хотят передать ему те принципы, за которые боролась его знаменитая бабушка.

Они мечтают, чтобы их ребенок вырос достойным человеком и никогда не забывал, что в мире есть люди, которым нужна помощь.

Именно поэтому Меган и Гарри будут прививать малышу любовь к благотворительной деятельности. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские считают, что их наследник не должен быть отстранен от работы по дому. 

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29 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Чарльз, Принцесса Диана, Все о беременности Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • При всей моей любви к Диане - именно воспитательные принципы у неё хромали. Она Уильяму много рассказывала такого, что не следует обсуждать с детьми - он ей с раннего возраста платки под дверь подкладывал. Да, она их баловала, но как таковое воспитание заложила бабушка. Ну да думать это не к Меган, ей главное на имени Дианы спекулировать

  • Глядя на детей Кейт, их правильно воспитывают. И именно воспитывают. Но они и наследники. А Маркл все манипулирует Гарри, используя Диану.

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