Анастасия Тарасова рассказала, как ее 5-месячная дочь перенесла путешествие в дальние края

Пять месяцев назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями девочки Миланы. Недавно они отправились с малышкой на Мальдивы. Анастасия поделилась впечатлениями о путешествии в своем Инстаграме.
Жена футболиста отметила, что 8-часовой перелет, которого обычно так боятся молодые родители, оказался более утомительным для них, чем для Миланы.
Именно на островах девочка научилась спать отдельно от родителей.
«Кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом. Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)», — написала 24-летняя Анастасия.
Тарасова также поведала, сколько за время пребывания на Мальдивах было израсходовано подгузников: 30 — для плавания и 62 обычных.
Жена футболиста отметила, что 12-дневный отпуск пролетел «как по щелчку». Мы даже не сомневаемся: Тарасовы постоянно красовались фэмили-луками и регулярно публиковали свежие снимки.
Самое главное это инфа о подгузниках.Фирму то назвала?А то к чему эти цифры?