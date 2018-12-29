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Анастасия Тарасова рассказала, как ее 5-месячная дочь перенесла путешествие в дальние края

Дмитрий, Анастасия и Милана Тарасовы несколько дней назад вернулись с отдыха на Мальдивах. В своем Инстаграме молодая мама решила рассказать подписчикам о нюансах путешествия с маленьким ребенком.
  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала об особенностях путешествия с 5-месячным младенцем. Недавно семья побывала на Мальдивских островах
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Пять месяцев назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями девочки Миланы. Недавно они отправились с малышкой на Мальдивы. Анастасия поделилась впечатлениями о путешествии в своем Инстаграме.

Жена футболиста отметила, что 8-часовой перелет, которого обычно так боятся молодые родители, оказался более утомительным для них, чем для Миланы.

Именно на островах девочка научилась спать отдельно от родителей.
«Кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом. Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)», — написала 24-летняя Анастасия.

Тарасова также поведала, сколько за время пребывания на Мальдивах было израсходовано подгузников: 30 — для плавания и 62 обычных.

Жена футболиста отметила, что 12-дневный отпуск пролетел «как по щелчку». Мы даже не сомневаемся: Тарасовы постоянно красовались фэмили-луками и регулярно публиковали свежие снимки

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29 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Самое главное это инфа о подгузниках.Фирму то назвала?А то к чему эти цифры?

  • Ну и правильно, ребенок не помеха путешествиям. А то клухи бояться вывозить детей на море чуть ли не до 3 лет....

  • умильная девчушка) какие синие глазки, длинные бровки, светлые волосики, бело- розовое личико, прям конфета

  • Гость

    умильная девчушка) какие синие глазки, длинные бровки, светлые волосики, бело- розовое личико, прям конфета

    Прям стошнит сейчас....

  • Гость

    умильная девчушка) какие синие глазки, длинные бровки, светлые волосики, бело- розовое личико, прям конфета

    Бело-розовое личико, синие глазки? Наверно, еще два ушка и один носик? Редкость-то какая!. А какие у вас, уфонавтов, обычно дети бывают? Зеленые с красными глазами?

  • ну наконец то ,а я то думала,когда нам про Тарасовых напишут уже)

  • Хорошенькая девочка, аккуратненький носик, губки мамины, вполне может стать BABYMODELS.

  • В таком возрасте дети легко переносят дорогу и не обременяют путешествие, так как не бегают. Правильно слелали, что провели время , дыша теплым морским воздухом, а не московским смогом.

  • Гость

    Бело-розовое личико, синие глазки? Наверно, еще два ушка и один носик? Редкость-то какая!. А какие у вас, уфонавтов, обычно дети бывают? Зеленые с красными глазами?

    У многих новорожденные дети сразу не очень красивы, носы-кнопки или расплющенные, как у боксера, губки маленькие, глазки или косят, или близко, или широко расставлены, потом израстаются, конечно. А у Костенко , судя даже по ранним фоткам, девочка очень хорошенькая, просто пупсик с правильными чертами личика.

  • Все фото абсолютно однообразные- вот я , вот ребёнок, слева, справа, сбоку.Посты уже из пальца высасываются - подсчёт подгузников и пелёнок..

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