Анастасия Тарасова рассказала, как ее 5-месячная дочь перенесла путешествие в дальние края

Дмитрий, Анастасия и Милана Тарасовы несколько дней назад вернулись с отдыха на Мальдивах. В своем Инстаграме молодая мама решила рассказать подписчикам о нюансах путешествия с маленьким ребенком.

1 2 3 4 5 Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала об особенностях путешествия с 5-месячным младенцем. Недавно семья побывала на Мальдивских островах

Пять месяцев назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями девочки Миланы. Недавно они отправились с малышкой на Мальдивы. Анастасия поделилась впечатлениями о путешествии в своем Инстаграме.



Жена футболиста отметила, что 8-часовой перелет, которого обычно так боятся молодые родители, оказался более утомительным для них, чем для Миланы.



Именно на островах девочка научилась спать отдельно от родителей.

«Кроватка на вилле ей понравилась с первого взгляда. Обожала там проводить время и напевать на своем милом младенческом. Так и отучила ее от совместного сна (немного грустно, но уже пора)», — написала 24-летняя Анастасия.



Тарасова также поведала, сколько за время пребывания на Мальдивах было израсходовано подгузников: 30 — для плавания и 62 обычных.



Жена футболиста отметила, что 12-дневный отпуск пролетел «как по щелчку». Мы даже не сомневаемся: Тарасовы постоянно красовались фэмили-луками и регулярно публиковали свежие снимки.