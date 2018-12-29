Этнический концерт Sati Ethnica от Сати Казановой пройдет в Москве

3 января в Зеленом Театре Стаса Намина состоится музыкально-визуальное шоу Сати Казановой — Sati Ethnica. Команда певицы обещает гостям погрузиться в мистическую атмосферу и насладиться мотивами древности в современной обработке.

Сати Казанова верит, что музыка не имеет языковых, культурных и прочих границ

Музыкально-визуальное шоу Sati Ethnica — это проект Сати Казановой, который представляет собой симбиоз древних мантр, восточных и славянских мотивов и электроники. Сати выступает с музыкантами из разных уголков мира, которые так же влюблены в этническую музыку.







Увидеть «шоу-медитацию» Sati Ethnica (именно так называет свое выступление певица) можно будет уже 3 января в Зеленом Театре Стаса Намина. Музыкальная команда Сати Казановой обещает перенести всех гостей в загадочную трансформированную реальность и дать возможность насладиться наследием древности в современном прочтении.



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