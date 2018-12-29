Ирина Шейк утверждает, что ей уютно в мужских трусах

Ирина Шейк удивила подписчиков новым снимком в мужских трусах. Супермодель сообщила, что ей в них комфортно.

1 2 3 4 5 Ирина Шейк выложила в свой Инстаграм фотографию в мужских трусах

Ирина Шейк часто радует поклонников смелыми фотографиями в нижнем белье. А недавно 33-летняя знаменитость по-настоящему удивила интернет-пользователей. Она опубликовала в своем Инстаграме фотографию в мужских трусах-боксерах и майке, завязанной узлом. «Мне так уютно», — подписала снимок улыбающаяся Шейк.



Многие подписчики очень позитивно отреагировали на снимок супермодели. «Подумала, что в аэропорту в трусишках сидит», «Нереальная красотка», «А у меня такие же трусы. Я прямо сейчас в них!», «Может, мне тоже попробовать в мужских походить, раз это удобно?», «Трусы мужские, но смотрится красиво», — заметили в комментариях поклонники Ирины Шейк.



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