Ирина Шейк часто радует поклонников смелыми фотографиями в нижнем белье. А недавно 33-летняя знаменитость по-настоящему удивила интернет-пользователей. Она опубликовала в своем Инстаграме фотографию в мужских трусах-боксерах и майке, завязанной узлом. «Мне так уютно», — подписала снимок улыбающаяся Шейк.
Многие подписчики очень позитивно отреагировали на снимок супермодели. «Подумала, что в аэропорту в трусишках сидит», «Нереальная красотка», «А у меня такие же трусы. Я прямо сейчас в них!», «Может, мне тоже попробовать в мужских походить, раз это удобно?», «Трусы мужские, но смотрится красиво», — заметили в комментариях поклонники Ирины Шейк.
Своей точеной фигурой любимая женщина Брэдли Купера обязана постоянным тренировкам и правильному питанию. Кстати, совсем недавно мы узнали, какие продукты составляют ежедневный рацион бьюти-иконы. Не поскупились фолловеры и на похвалу идеальных форм знаменитости.
Ирина Шейк утверждает, что ей уютно в мужских трусах
Ирина Шейк часто радует поклонников смелыми фотографиями в нижнем белье. А недавно 33-летняя знаменитость по-настоящему удивила интернет-пользователей. Она опубликовала в своем Инстаграме фотографию в мужских трусах-боксерах и майке, завязанной узлом. «Мне так уютно», — подписала снимок улыбающаяся Шейк.
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