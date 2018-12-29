«И мы счастливы!»: как прошла свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна

22 декабря участники «Дома-2», 25-летняя Саша Черно и 27-летний Иосиф Оганесян, стали мужем и женой. Сразу после регистрации брака в Вернадском ЗАГСе Москвы супруги отправились на съемочную площадку, где состоялась торжественная часть их свадьбы. Как это было, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 18 22 декабря Иосиф Оганесян и Саша Черно поженились

В июне этого года Иосиф Оганесян сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Саше Черно. Девушка сразу же ответила согласием. «Я долго выбивала из него это предложение. Думала, что это было не от его желания, а потому что это я ''вынесла ему мозг'', и поэтому он поддался», — делилась с Woman.ru звезда «Дома-2».



Пара полгода готовилась к свадьбе. 22 декабря свершилось долгожданное событие — Саша Черно и Иосиф Оганесян стали мужем и женой. Торжественная регистрация брака состоялась в Вернадском ЗАГСе Москвы.

Присутствующие на росписи участники телепроекта не могли сдержать слез, глядя на счастливых молодоженов.

Сразу после регистрации новобрачные отправились на съемочную площадку «Дома-2», где состоялось дальнейшее празднование. Среди гостей на вечере были как действующие, так и бывшие участники телестройки. Ведущим торжества стал звезда «Дома-2» Артем Сорока.



Молодоженов по традиции встретили караваем, который держали мама Иосифа и бабушка Саши. Глядя на кадры со свадьбы, кажется, что между их семьями наконец-то наступило перемирие. Однако, как рассказала родственница невесты в интервью порталу Dom2Life.ru, мама Иосифа до сих пор считает Сашу неподходящей партией для сына.



«Его мама очень доброжелательная женщина, очень честная. Она откровенно мне сказала, что изначально не одобряла ни их отношения, ни их брак. Она этого не скрывает, но принимает выбор сына: мол, значит, он знает, что делает», — призналась бабушка Черно Надежда Васильевна. Так или иначе, Саша сделала шаг навстречу своей свекрови и посвятила ей стихотворение, которое не оставило равнодушным ни одного гостя.

Как нам рассказали редакторы телепроекта «Дом-2», отец Саши на ее свадьбе так и не появился.

Несмотря на то, что Иосиф помирил Вадима Олеговича с Сашей накануне свадьбы, на торжество мужчине не приехал.



Танец новоиспеченных супругов, самые трогательные поздравления гостей торжества и многое другое — в нашей галерее. Еще больше фото и видео со свадьбы смотрите на Dom2Life.ru.