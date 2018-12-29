Подписчики Анны Хилькевич оценили ее фигуру после вторых родов

На днях Анна Хилькевич впервые после рождения второй дочери показала свою фигуру в купальнике. Сейчас актриса отдыхает со своей семьей в Таиланде.

1 2 3 4 5 Анна Хилькевич впервые после родов опубликовала фото в купальнике

Анна Хилькевич родила вторую дочь Марию в конце августа. Несмотря на то, что во время беременности актриса набрала 15 килограммов, в первые две недели после появления малышки на свет ей практически удалось их сбросить. Теперь Хилькевич утверждает, что для «идеального» веса ей осталось скинуть еще 5 — сейчас Хилькевич весит 55 килограммов.



Недавно актриса впервые показала свою фигуру после вторых родов, опубликовав в Интстаграме снимок в купальнике и шортах. Фолловеры Анны отметили, что она прекрасно выглядит: «Аня! Шикарная!», «Фигура просто бомба», «Стройняшка!», «Аня, ты уже такая худенькая! Красотка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Сейчас Анна с мужем Артуром и дочерьми Арианной и Марией отдыхают в Таиланде. Судя по всему, актриса не собирается в скором времени возвращаться в заснеженную Россию. Недавно она сообщала, что отправилась в солнечную страну зимовать.

