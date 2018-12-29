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Подписчики Анны Хилькевич оценили ее фигуру после вторых родов

На днях Анна Хилькевич впервые после рождения второй дочери показала свою фигуру в купальнике. Сейчас актриса отдыхает со своей семьей в Таиланде.

Анна Хилькевич родила вторую дочь Марию в конце августа. Несмотря на то, что во время беременности актриса набрала 15 килограммов, в первые две недели после появления малышки на свет ей практически удалось их сбросить. Теперь Хилькевич утверждает, что для «идеального» веса ей осталось скинуть еще 5 — сейчас Хилькевич весит 55 килограммов. 

Недавно актриса впервые показала свою фигуру после вторых родов, опубликовав в Интстаграме снимок в купальнике и шортах. Фолловеры Анны отметили, что она прекрасно выглядит: «Аня! Шикарная!», «Фигура просто бомба», «Стройняшка!», «Аня, ты уже такая худенькая! Красотка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Сейчас Анна с мужем Артуром и дочерьми Арианной и Марией отдыхают в Таиланде. Судя по всему, актриса не собирается в скором времени возвращаться в заснеженную Россию. Недавно она сообщала, что отправилась в солнечную страну зимовать.

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29 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Анна Хилькевич

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Здорово,самое лучшее время, год после рождения. Всё бы отдала снова ощутить эти дни с двумя своими мальчишками

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