Иван Ургант показал фото своей приемной дочери Эрики, которая приехала на праздники из США

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе воспитывают двух общих дочерей Нину и Валерию, а также двоих детей от предыдущего брака Натальи, 18-летнюю Эрику и 21-летнего Нико. Несмотря на то, что девушка не биологическая наследница Ивана, он все равно называет ее дочкой. На днях телеведущий поделился ее снимком у себя в Инстаграме.

1 2 3 4 5 Иван Ургант опубликовал свежий снимок своей 18-летней падчерицы

Этим летом падчерице Ивана Урганта и родной дочери его супруги Натальи Кикнадзе Эрике исполнилось 18 лет. Совершеннолетие совпало с очень важным для нее событием — переездом в Нью-Йорк. С этого года она является студенткой знаменитой школы дизайна Parsons.

На днях Ургант сообщил своим подписчикам, что Эрика прилетела в Россию на праздники.

Телеведущий опубликовал снимок девушки у большого зеркала. «Эрика приехала с сестрой!» — пошутил Иван (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



«Я восхищаюсь, как вы, Ваня, любите своих детей. Это прям до слез, потому что чаще всего отцам плевать», «Удивительно, как Эрика похожа на вас, хотя и не родная», «Наконец-то она в Москве!» — прокомментировали фолловеры Урганта. К слову, многие восприняли шутку Ивана буквально и решили, что на фото действительно две девушки.