Сыновья Брэда Питта Мэддокс и Пакс отказались встречать с отцом Рождество

Брэд Питт решил провести Рождество в кругу близких и позвал в гости всех своих детей. Как оказалось, приглашение не приняли двое сыновей актера — Мэддокс и Пакс.

1 2 3 4 5 Брэд Питт провел Рождество с детьми

Недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Актер решил позвать наследников к себе в гости, чтобы вместе отпраздновать Рождество.



Как сообщает портал Us Weekly, старшие сыновья актера Мэддокс и Пакс не приняли его приглашение. Тем не менее Брэд был «очень счастлив», что смог провести праздничную ночь со своими детьми. По информации издания, за семейными посиделками наблюдал специальный человек, который следил за тем, чтобы условия, указанные в соглашении об опеке Джоли и Питта, были соблюдены.

Кроме того, «наблюдатель» остался на ночь в доме актера после того, как празднество было завершено.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Брэд Питт вовсе не хотел его усыновлять. Свой отказ актер мотивировал тем, что мальчик совсем не говорил по-английски. Кроме того, биологической дочери пары Шайло не было и года, когда зашла речь еще об одном ребенке.