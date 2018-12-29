Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Сыновья Брэда Питта Мэддокс и Пакс отказались встречать с отцом Рождество

Брэд Питт решил провести Рождество в кругу близких и позвал в гости всех своих детей. Как оказалось, приглашение не приняли двое сыновей актера — Мэддокс и Пакс.

Недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над своими шестью детьми — Мэддоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Актер решил позвать наследников к себе в гости, чтобы вместе отпраздновать Рождество.

Как сообщает портал Us Weekly, старшие сыновья актера Мэддокс и Пакс не приняли его приглашение. Тем не менее Брэд был «очень счастлив», что смог провести праздничную ночь со своими детьми. По информации издания, за семейными посиделками наблюдал специальный человек, который следил за тем, чтобы условия, указанные в соглашении об опеке Джоли и Питта, были соблюдены.

Кроме того, «наблюдатель» остался на ночь в доме актера после того, как празднество было завершено.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли рассказала сыну Паксу о том, что Брэд Питт вовсе не хотел его усыновлять. Свой отказ актер мотивировал тем, что мальчик совсем не говорил по-английски. Кроме того, биологической дочери пары Шайло не было и года, когда зашла речь еще об одном ребенке.  

Перейти к обсуждению 1


29 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Брэд Питт, Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Думаю,что Бред это переживет! Не пойми кто от него ещё и нос воротят!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 275

Новое за три дня

16 новых тем

Популярное за три дня

16 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.