Виктория Макарская поправилась на 15 килограммов и заявила, что теперь ее мужу стало «уютнее спать»

Виктория Макарская время от времени делится с подписчиками в Инстаграме своими архивными фото. Недавно певица показала, как выглядела «15 килограммов назад».

1 2 3 4 5 Виктория Макарская показала, как выглядела семь лет назад

Часто звезды хвастаются своим поклонникам тем, как им удалось похудеть. А 45-летняя Виктория Макарская не постеснялась рассказать подписчикам о том, что за последние семь лет поправилась на 15 килограммов, и от этого чувствует себя только лучше.



«Фото сделано 15 килограммов назад — 2011-й, гримерка «Международного Дома Музыки», после «Живого концерта». А мне сейчас, вот честное слово, очень хорошо живется с новым весом. И мужу спать теплее и уютнее, и я сама как-то добрее стала...» — подписала архивное фото знаменитость.



«С 15-ю килограммами вы стали еще красивее и женственнее», «Не парьтесь, вы великолепны!», «Вы набрали 15 килограммов счастья, женского шарма, нежной женственности и обаяния», — осыпали Викторию комплиментами подписчики.



Напомним, недавно Макарская призналась, что готова простить мужу измену.

