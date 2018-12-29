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Виктория Макарская поправилась на 15 килограммов и заявила, что теперь ее мужу стало «уютнее спать»

Виктория Макарская время от времени делится с подписчиками в Инстаграме своими архивными фото. Недавно певица показала, как выглядела «15 килограммов назад».

Часто звезды хвастаются своим поклонникам тем, как им удалось похудеть. А 45-летняя Виктория Макарская не постеснялась рассказать подписчикам о том, что за последние семь лет поправилась на 15 килограммов, и от этого чувствует себя только лучше.

«Фото сделано 15 килограммов назад — 2011-й, гримерка «Международного Дома Музыки», после «Живого концерта». А мне сейчас, вот честное слово, очень хорошо живется с новым весом. И мужу спать теплее и уютнее, и я сама как-то добрее стала...» — подписала архивное фото знаменитость.

«С 15-ю килограммами вы стали еще красивее и женственнее», «Не парьтесь, вы великолепны!», «Вы набрали 15 килограммов счастья, женского шарма, нежной женственности и обаяния», — осыпали Викторию комплиментами подписчики.

Напомним, недавно Макарская призналась, что готова простить мужу измену

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29 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский

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