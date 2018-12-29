Анна Седокова купила квартиру с «нереальным видом» в Москве

В преддверии Нового года Анна Седокова исполнила свою давнюю мечту — купила просторную квартиру в Москве. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Инстаграме.

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36-летняя Анна Седокова давно мечтала о собственной большой квартире. На днях мечта певицы сбылась — она купила жилье в Москве.



«Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьезной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама, правда, к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь! Найти 30 процентов, вместо 9-ти за две недели, пройти через миллион испытаний, преодолеть тысячу и одну преграду, но все же сделать это!» — написала знаменитость под новым фото в Инстаграме.



В новое семейное гнездышко Анна переедет вместе с детьми и собаками уже в следующем году. А пока певица попросила подписчиков подсказать ей, где найти самых лучших архитекторов и дизайнеров, которые помогут ей сделать идеальный ремонт.

