42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз поженились 15 лет назад. Супруги не любят распространяться о своей личной жизни. О том, что у актрисы и режиссера есть дочь, поклонники узнали совсем недавно.
29 декабря знаменитость опубликовала новое фото своей дочери, на котором видно, как девочка катается на коньках. По тому, какой костюм был надет на наследнице Исаковой, поклонники сделали вывод, что девочка занимается фигурным катанием.
«Я бы хотела, чтобы моя дочь верила в существование магического Деда Мороза как можно дольше. Чтобы чудеса происходили в ее жизни. Чтобы сказка продлилась», — написала Виктория под снимком.
Напомним, недавно актриса впервые показала лицо своей дочери. Ни ее возраст, ни имя пока неизвестны.
Виктория Исакова показала, как ее маленькая дочь занимается фигурным катанием
42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз поженились 15 лет назад. Супруги не любят распространяться о своей личной жизни. О том, что у актрисы и режиссера есть дочь, поклонники узнали совсем недавно.
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