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47-летний хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз

На днях знаменитый хоккеист Павел Буре сообщил своим подписчикам радостную новость. В Инстаграме спортсмен объявил, что стал многодетным отцом — у него родилась дочь Анастасия.

Павел Буре — легендарный спортсмен и хоккеист, которого прозвали «Русской ракетой» за невероятную скорость на льду. Однако 13 лет назад он завершил карьеру, сосредоточившись на семье и общественной деятельности. С 2012-го Павел живет в браке со своей супругой Алиной. До недавнего времени спортсмен и его жена воспитывали двух детей — сына Павла и дочь Палину. Однако на днях в их семье случилось пополнение. Алина родила мужу девочку Настю.

Об этом Буре сообщил в своем Инстаграме, прикрепив фото с новорожденной малышкой, подписанное Владимиром Владимировичем Путиным. 

Поклонники Павла не могли остаться равнодушными к этой радостной новости. В комментариях они принялись поздравлять хоккеиста и его жену. «О, какой подарок к Новому году! Маме и малышке здоровья!», «Какая радость», «Пусть растет здоровой и умненькой!», «Счастья, здоровья, всех благ!» — написали фолловеры в микроблоге Буре (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает счастливым родителям поменьше бессонных ночей!

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30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
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Павел Буре

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  • разве имя Палина? а не Полина Аполлинария ?

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