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Самбурская выселила мать внебрачной дочери Головина из своей квартиры

Не так давно в Сети разгорелся скандал из-за информации о том, что у Александра Головина есть внебрачная дочь, которой он не хочет помогать. Судя по всему, Настасья Самбурская в этой ситуации решила поддержать актера.

28 декабря в прессе появилась информация о романе актера Александра Головина с танцовщицей и диджеем Светланой Белогуровой. Влюбленные были вместе больше года назад. От этой связи у женщины родилась маленькая дочь Оливия. Актер, как выяснилось, не горит желанием помогать крохе и ее матери. Об этом Светлана рассказала команде юристов Екатерины Гордон. На официальном сайте агентства сообщается, что сейчас Белогурова хочет взыскать алименты с отца девочки. Многие поддержали ее решение. Однако Настасья Самбурская в этой ситуации встала на сторону друга и коллеги Александра Головина. 

Журналисты Super.ru выяснили, что накануне Нового года актриса выселила женщину с ребенком из своей квартиры, которую «сдавала ей по дружбе». 

«Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!» — прокомментировала эту информацию в беседе с журналистами сама Гордон. Екатерина дала понять, что Настасья сдавала квартиру Светлане с внушительной скидкой. В этом якобы и заключалась единственная помощь Головина своей внебрачной дочери. 

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30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, gordonsons.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Александр Головин, Настасья Самбурская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А что она должна была, оставить жить в своей квартире женщину с ребенком бесплатно на постоянной основе, что ли? Я не понимаю такого подхода. Она и так уже там жила какое-то время, платили гораздо дешевле, чем средняя цена, не опупели ли все эти благотворительницы, что осуждают Самбурскую? Фактически именно она и помогла, хотя бы так. А все остальные пока только на словах ведь помогают.

  • Жаль нет срока давности в алиментных спорах, мать может возникнуть на пороге в любой момент и потребовать "обеспечивай кровиночку". А так год не дергалась, значит нет у ребенка отца, он может жить спокойно, а мамаше штраф за то что вовремя не защитила права ребенка. Вот никак государство не хочет брать под контроль обнаглевших женщин, никак.

  • Да в общем Самбурская только и помогала. Но у людей такая психология, им поможешь, они норовят на голову сесть. Головин там ничем не помогал, да и Гордон пока что тоже только балаболит.

  • Скажи мне кто твой друг...как говорится, это все непорядочно. Я за мать, раз уж не предохранялся, то несешь ответственность, это его ребенок, обратно не засунешь. Ну мать тоже конечно инфантилка, но ребенка же не бросила, и то ладно...

  • Хочет - не хочет помогать матери своего ребенка, ему всё равно придётся это делать, только после суда впридачу ещё добавится всероссийское звание жлоба. Инфантильное страусячество таких жлобов-папаш поражает своей тупостью.

  • Гость

    Жаль нет срока давности в алиментных спорах, мать может возникнуть на пороге в любой момент и потребовать "обеспечивай кровиночку". А так год не дергалась, значит нет у ребенка отца, он может жить спокойно, а мамаше штраф за то что вовремя не защитила права ребенка. Вот никак государство не хочет брать под контроль обнаглевших женщин, никак.

    а он вовремя не высунул, так что ему тоже штраф, в виде алиментов. Новый человек родится от двух людей, оба и отвечают.

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