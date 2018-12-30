Самбурская выселила мать внебрачной дочери Головина из своей квартиры

Не так давно в Сети разгорелся скандал из-за информации о том, что у Александра Головина есть внебрачная дочь, которой он не хочет помогать. Судя по всему, Настасья Самбурская в этой ситуации решила поддержать актера.

1 2 3 4 5 Настасья Самбурская решила поддержать Александра Головина

28 декабря в прессе появилась информация о романе актера Александра Головина с танцовщицей и диджеем Светланой Белогуровой. Влюбленные были вместе больше года назад. От этой связи у женщины родилась маленькая дочь Оливия. Актер, как выяснилось, не горит желанием помогать крохе и ее матери. Об этом Светлана рассказала команде юристов Екатерины Гордон. На официальном сайте агентства сообщается, что сейчас Белогурова хочет взыскать алименты с отца девочки. Многие поддержали ее решение. Однако Настасья Самбурская в этой ситуации встала на сторону друга и коллеги Александра Головина.



Журналисты Super.ru выяснили, что накануне Нового года актриса выселила женщину с ребенком из своей квартиры, которую «сдавала ей по дружбе».

«Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!» — прокомментировала эту информацию в беседе с журналистами сама Гордон. Екатерина дала понять, что Настасья сдавала квартиру Светлане с внушительной скидкой. В этом якобы и заключалась единственная помощь Головина своей внебрачной дочери.