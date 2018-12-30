Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алене Шишковой пришлось нанять телохранителей из-за преследований фаната

Довольно длительное время Алена Шишкова обходилась без многочисленных бодигардов. Однако недавно обстоятельства вынудили модель все же прибегнуть к услугам частных охранных предприятий.

Мы все привыкли видеть звезд в окружении охранников. Тимати, например, почти всегда сопровождает внушительное количество бодигардов. Однако Алена Шишкова еще не сталкивалась с ситуациями, в которых ей бы понадобился телохранитель. По крайней мере, до недавнего времени. Как сообщает портал Super.ru, Алена обратилась в частное охранное предприятие из-за сталкера из Белоруссии. 

Как оказалось, мужчина взял кредит, чтобы прилететь в Москву, и провел несколько дней в вестибюле отеля, где находится офис модели и ее салон красоты. 

Теперь из-за настойчивого фаната бодигардам приходится сопровождать Шишкову даже в уборную.

К слову, сам мужчина уже отреагировал на публикацию о себе в прессе. «Не ожидал увидеть себя на ленте новостей. Я действительно просидел три дня в холле отеля в надежде встретиться с Аленой. Действительно жизнь повернулась так, что приходится подниматься с нуля. Подарок пришлось передать через охранника», — написал мужчина в комментариях к публикации. Он отметил, что восхищается умением Шишковой все делать с любовью. 

Перейти к обсуждению


30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Алена Шишкова, Алиса Юнусова, Тимати

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 276

Новое за три дня

13 новых тем

Популярное за три дня

13 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.