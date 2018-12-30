Алене Шишковой пришлось нанять телохранителей из-за преследований фаната

Довольно длительное время Алена Шишкова обходилась без многочисленных бодигардов. Однако недавно обстоятельства вынудили модель все же прибегнуть к услугам частных охранных предприятий.

1 2 3 4 5 Алена Шишкова наняла охрану

Мы все привыкли видеть звезд в окружении охранников. Тимати, например, почти всегда сопровождает внушительное количество бодигардов. Однако Алена Шишкова еще не сталкивалась с ситуациями, в которых ей бы понадобился телохранитель. По крайней мере, до недавнего времени. Как сообщает портал Super.ru, Алена обратилась в частное охранное предприятие из-за сталкера из Белоруссии.

Как оказалось, мужчина взял кредит, чтобы прилететь в Москву, и провел несколько дней в вестибюле отеля, где находится офис модели и ее салон красоты.

Теперь из-за настойчивого фаната бодигардам приходится сопровождать Шишкову даже в уборную.



К слову, сам мужчина уже отреагировал на публикацию о себе в прессе. «Не ожидал увидеть себя на ленте новостей. Я действительно просидел три дня в холле отеля в надежде встретиться с Аленой. Действительно жизнь повернулась так, что приходится подниматься с нуля. Подарок пришлось передать через охранника», — написал мужчина в комментариях к публикации. Он отметил, что восхищается умением Шишковой все делать с любовью.