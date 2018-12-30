Недавно ставшая мамой певица Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике

6 ноября стало известно, что у певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова родился первенец. Артистка уже успела вернуться в форму и теперь смело публикует в Инстаграме снимки в купальнике.

1 2 3 4 5 Нюша опубликовала в Инстаграме фото в купальнике

Далеко не всем знаменитостям удается быстро прийти в форму после родов. Однако Нюша явно не из их числа. В начале ноября певица родила мужу Игорю Сивову дочь, а уже спустя неделю демонстрировала поклонникам свои стройные ножки. Судя по всему, артистка не намерена сидеть на жестких диетах, а вместо этого собирается активно заниматься спортом, особенно — танцами. Однако поклонники Нюши уверены, что ей вовсе не нужно худеть. Она и так прекрасно выглядит.

После нового фото певицы, опубликованного в ее микроблоге, фанаты лишь убедились в своих предположениях. На снимке молодая мама позировала в купальнике.

«Живота послеродового уже совсем нет», «Такая худышка уже!», «Танцы, видимо, дают результат», «Выглядишь божественно, всем бы так через два месяца после родов», «Нюша красивая очень, просто прелесть, не перестаю восхищаться», — пишут в комментариях удивленные фолловеры звезды. К слову, Нюша уже активно планирует свое возвращение на сцену. 31 декабря состоится ее первый после родов концерт.