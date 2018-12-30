Недавно ставшая мамой певица Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике

Далеко не всем знаменитостям удается быстро прийти в форму после родов. Однако Нюша явно не из их числа. В начале ноября певица родила мужу Игорю Сивову дочь, а уже спустя неделю демонстрировала поклонникам свои стройные ножки. Судя по всему, артистка не намерена сидеть на жестких диетах, а вместо этого собирается активно заниматься спортом, особенно — танцами. Однако поклонники Нюши уверены, что ей вовсе не нужно худеть. Она и так прекрасно выглядит.
«Живота послеродового уже совсем нет», «Такая худышка уже!», «Танцы, видимо, дают результат», «Выглядишь божественно, всем бы так через два месяца после родов», «Нюша красивая очень, просто прелесть, не перестаю восхищаться», — пишут в комментариях удивленные фолловеры звезды. К слову, Нюша уже активно планирует свое возвращение на сцену. 31 декабря состоится ее первый после родов концерт.