Кендалл Дженнер поразила поклонников снимком в бикини и ушанке на горнолыжном курорте

Не так давно Кендалл Дженнер вместе со своей сестрой Ким Кардашьян отправилась на горнолыжный курорт в Колорадо. Теперь модель публикует в Инстаграме довольно откровенные снимки в бикини на фоне заснеженных пейзажей.

1 2 3 4 5 Кендалл Дженнер опубликовала фото в бикини в снегах

Многие отечественные и зарубежные знаменитости предпочитают встречать Новый год и проводить зимние каникулы в теплых странах. Однако Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян в этот раз решили отправиться вовсе не на Мальдивы, а в Аспен (штат Колорадо). Этот город давно известен своим роскошным горнолыжным курортом. К слову, многие американские звезды предпочитают его Альпам.



Пока модель еще неуверенно чувствует себя на сноуборде, она выкладывает фото в бикини.

На днях в Инстаграме Кендалл появился снимок, на котором она позирует в бикини и объемной меховой шапке, стоя в снегу почти по колено.

Остается надеяться, что профессиональной модели Дженнер удалось быстро сделать хороший кадр. В конце концов, неизвестно, сколько времени она могла простоять в таком виде на морозе ради пары фотографий в Инстаграме. Поклонники выразили надежду, что со здоровьем модели все будет в порядке и впредь она не будет рисковать им так сильно. Впрочем, большинству фанатов Кендалл кадр понравился, а вам?