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Кендалл Дженнер поразила поклонников снимком в бикини и ушанке на горнолыжном курорте

Не так давно Кендалл Дженнер вместе со своей сестрой Ким Кардашьян отправилась на горнолыжный курорт в Колорадо. Теперь модель публикует в Инстаграме довольно откровенные снимки в бикини на фоне заснеженных пейзажей. 

Многие отечественные и зарубежные знаменитости предпочитают встречать Новый год и проводить зимние каникулы в теплых странах. Однако Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян в этот раз решили отправиться вовсе не на Мальдивы, а в Аспен (штат Колорадо). Этот город давно известен своим роскошным горнолыжным курортом. К слову, многие американские звезды предпочитают его Альпам.

Пока модель еще неуверенно чувствует себя на сноуборде, она выкладывает фото в бикини. 

На днях в Инстаграме Кендалл появился снимок, на котором она позирует в бикини и объемной меховой шапке, стоя в снегу почти по колено.

Остается надеяться, что профессиональной модели Дженнер удалось быстро сделать хороший кадр. В конце концов, неизвестно, сколько времени она могла простоять в таком виде на морозе ради пары фотографий в Инстаграме. Поклонники выразили надежду, что со здоровьем модели все будет в порядке и впредь она не будет рисковать им так сильно. Впрочем, большинству фанатов Кендалл кадр понравился, а вам? 

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30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Кендалл Дженнер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну че, классная она, молодая, красивая. Где мой семнадцать лет?

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