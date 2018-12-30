Кендалл Дженнер поразила поклонников снимком в бикини и ушанке на горнолыжном курорте

Многие отечественные и зарубежные знаменитости предпочитают встречать Новый год и проводить зимние каникулы в теплых странах. Однако Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян в этот раз решили отправиться вовсе не на Мальдивы, а в Аспен (штат Колорадо). Этот город давно известен своим роскошным горнолыжным курортом. К слову, многие американские звезды предпочитают его Альпам.
Пока модель еще неуверенно чувствует себя на сноуборде, она выкладывает фото в бикини.
Остается надеяться, что профессиональной модели Дженнер удалось быстро сделать хороший кадр. В конце концов, неизвестно, сколько времени она могла простоять в таком виде на морозе ради пары фотографий в Инстаграме. Поклонники выразили надежду, что со здоровьем модели все будет в порядке и впредь она не будет рисковать им так сильно. Впрочем, большинству фанатов Кендалл кадр понравился, а вам?