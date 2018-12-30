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«Я не мыслю без него своей жизни»: Татьяна Брухунова впервые высказалась о романе с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова стала героиней ток-шоу «Эксклюзив». В студии Дмитрия Борисова она впервые откровенно прокомментировала все слухи о том, что происходит между ней и Евгением Петросяном. 

Долгое время Татьяна Брухунова не шла на контакт с представителями СМИ. Многочисленные поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко были уверены, что именно молодая помощница стала причиной их внезапного развода. Однако ни сам юморист, ни его ассистентка не подтверждали эту информацию. Однако в студии Дмитрия Борисова Татьяна впервые призналась, что отношения у них действительно не только рабочие. По словам Брухуновой, она появилась в театре Петросяна еще 12 лет назад. Уже в то время как утверждает молодая женщина, у него не было романтических отношений со своей женой. 

Татьяна уверяет, что Евгений Ваганович был крайне одинок и почти не приспособлен в быту, поэтому она начала помогать ему в этих отношениях. Долгое время они продолжали общаться в сугубо рабочем ключе. Затем Брухунова призналась, что сейчас они чрезвычайно близки.

«Я не мыслю без него своей жизни», — коротко ответила Татьяна на вопрос о том, любит ли она Евгения Вагановича как мужчину. 

Брухунова подчеркнула, что никогда не уводила Петросяна из семьи, поскольку «уводить было не от кого». 

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30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Starface, Persona Stars
Теги

Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, Елена Степаненко, Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Где то я это уже слышала!!!!

  • «Я не мыслю без него своей жизни» - сказала Таня, а про себя добавила: "А особенно без его миллионов, его имущества, его популярности и связей"))))

  • Послушала интервью...Виталина номер два...Не Дай Б-г встретить на пути таких девиц.......

  • Именно в этой ситуации не вижу никакой проблемы. Степаненко сделала себе карьеру на имени Петросяна, никто про неё знать не знал если бы не была его женой. Безбедно пожила за его счёт, сейчас какая то карьера да и очень завидное имущество. Детей у них нет. Вместе они уже несколько лет не жили. Молодуха устроила себе и своему ребёнку ленивую безбедную жизнь. Петросян хоть и старый, но очень приятный и умный мужик. Петросяна на старости лет будет веселить молодая, почему бы и нет

  • Почему-то я не слышала историю,как молодая девушка полюбила старого слесаря или грузчика...не верю я в такую любовь!!!

  • Вполне себе адекватная женщина. Все логично и четко. А там уж, что у неё на уме, остаётся только гадать

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