«Я не мыслю без него своей жизни»: Татьяна Брухунова впервые высказалась о романе с Евгением Петросяном

Долгое время Татьяна Брухунова не шла на контакт с представителями СМИ. Многочисленные поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко были уверены, что именно молодая помощница стала причиной их внезапного развода. Однако ни сам юморист, ни его ассистентка не подтверждали эту информацию. Однако в студии Дмитрия Борисова Татьяна впервые призналась, что отношения у них действительно не только рабочие. По словам Брухуновой, она появилась в театре Петросяна еще 12 лет назад. Уже в то время как утверждает молодая женщина, у него не было романтических отношений со своей женой.
Татьяна уверяет, что Евгений Ваганович был крайне одинок и почти не приспособлен в быту, поэтому она начала помогать ему в этих отношениях. Долгое время они продолжали общаться в сугубо рабочем ключе. Затем Брухунова призналась, что сейчас они чрезвычайно близки.
Брухунова подчеркнула, что никогда не уводила Петросяна из семьи, поскольку «уводить было не от кого».