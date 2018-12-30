«Я не мыслю без него своей жизни»: Татьяна Брухунова впервые высказалась о романе с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова стала героиней ток-шоу «Эксклюзив». В студии Дмитрия Борисова она впервые откровенно прокомментировала все слухи о том, что происходит между ней и Евгением Петросяном.



1 2 3 4 5 Татьяна Брухунова впервые дала интервью

Долгое время Татьяна Брухунова не шла на контакт с представителями СМИ. Многочисленные поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко были уверены, что именно молодая помощница стала причиной их внезапного развода. Однако ни сам юморист, ни его ассистентка не подтверждали эту информацию. Однако в студии Дмитрия Борисова Татьяна впервые призналась, что отношения у них действительно не только рабочие. По словам Брухуновой, она появилась в театре Петросяна еще 12 лет назад. Уже в то время как утверждает молодая женщина, у него не было романтических отношений со своей женой.



Татьяна уверяет, что Евгений Ваганович был крайне одинок и почти не приспособлен в быту, поэтому она начала помогать ему в этих отношениях. Долгое время они продолжали общаться в сугубо рабочем ключе. Затем Брухунова призналась, что сейчас они чрезвычайно близки.

«Я не мыслю без него своей жизни», — коротко ответила Татьяна на вопрос о том, любит ли она Евгения Вагановича как мужчину.

Брухунова подчеркнула, что никогда не уводила Петросяна из семьи, поскольку «уводить было не от кого».