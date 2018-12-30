Максим Виторган и Ксения Собчак появились вместе на публике после слухов о разводе

Пока в соцсетях и мессенджерах активно муссируются слухи о том, что Ксения Собчак закрутила роман с Константином Богомоловым, сама медиадива проводит время со своим супругом Максимом Виторганом.

1 2 3 4 5 6 Судя по всему, Ксения Собчак и Максим Виторган все еще вместе

В декабре этого года в прессе появились слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. Поговаривали, что медиадива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. По информации инсайдеров, именно из-за телеведущей он развелся с актрисой Дарьей Мороз. Масла в огонь подлила и сама Ксения, которая сначала отреагировала на публикации о разладе в семье весьма негативно, а потом неожиданно для всех решила постричься, заявив, что 2019-й хочет встретить в новом образе..

Однако 29 декабря Собчак и Виторган неожиданно для всех появились на публике вместе. Они пришли в консерваторию, чтобы послушать концерт.

У самой Ксении в Инстаграме нет никаких следов того, что именно Максим сопровождал ее на этом мероприятии. Зато актер выложил в истории снимок, на котором запечатлена медиадива. Поклонники искренне надеются, что супруги вовсе не собираются разводиться, ведь многим интернет-пользователям Собчак и Виторган кажутся по-настоящему гармоничной парой.