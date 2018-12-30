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Максим Виторган и Ксения Собчак появились вместе на публике после слухов о разводе

Пока в соцсетях и мессенджерах активно муссируются слухи о том, что Ксения Собчак закрутила роман с Константином Богомоловым, сама медиадива проводит время со своим супругом Максимом Виторганом. 

В декабре этого года в прессе появились слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. Поговаривали, что медиадива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. По информации инсайдеров, именно из-за телеведущей он развелся с актрисой Дарьей Мороз. Масла в огонь подлила и сама Ксения, которая сначала отреагировала на публикации о разладе в семье весьма негативно, а потом неожиданно для всех решила постричься, заявив, что 2019-й хочет встретить в новом образе.. 

Однако 29 декабря Собчак и Виторган неожиданно для всех появились на публике вместе. Они пришли в консерваторию, чтобы послушать концерт. 

У самой Ксении в Инстаграме нет никаких следов того, что именно Максим сопровождал ее на этом мероприятии. Зато актер выложил в истории снимок, на котором запечатлена медиадива. Поклонники искренне надеются, что супруги вовсе не собираются разводиться, ведь многим интернет-пользователям Собчак и Виторган кажутся по-настоящему гармоничной парой. 

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30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
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Ксения Собчак, Максим Виторган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Лошара ми кантаре, что тут сказать.....Даже если это пиар, то это пиар ниже пояса для Виторгана. Как можно ТАК себя не уважать!! Я девушка, но никогда б на такое не подписалась, а тут отец!! С которого трое детей берут пример!! Позорище, да и только!

  • Ксюшу нагнали из редакторов журнала Офисель, надо устраиваться где то. Вот и придумали с Максимкой дешевый пиар.

  • Подозреваю что они все-таки были в ссоре, но сми раздули из мухи слона.Помирились - ну и чудненько. Мне их пара тоже нравится.Миру мир. С новым годом. )))

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