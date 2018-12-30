Брухунова прокомментировала информацию о своей беременности и скорой свадьбе с Петросяном

С тех пор как прессе стало известно о молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, их отношения обрастают все новыми и новыми подробностями. Однако в ток-шоу Дмитрия Борисова молодая женщина решила расставить все точки над i.

1 2 3 4 5 Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о своей беременности

Татьяна Брухунова пришла в студию Дмитрия Борисова, чтобы откровенно рассказать о том, что происходит между ней и Евгением Петросяном. Заодно молодая женщина прокомментировала нашумевший развод юмориста со своей женой Еленой Степаненко. Сейчас Татьяна уже не скрывает, что они с Евгением Вагановичем крайне близкие друг для друга люди. Более того, она заявила, что уже не представляет без него своей жизни. Но вопреки слухам, распространяемым в прессе, оказалось, что Петросян еще предлагал Брухуновой выйти за него замуж, хотя на безымянном пальце ее правой руки и красуется кольцо, похожее на помолвочное.

«Нет, предложения не поступало», — уверенно заявила Татьяна. Правда, она не отрицает, что они с юмористом все же могут пожениться в будущем.

Слухи о своей беременности молодая женщина тоже отрицает. Она показала, что вовсе не поправилась и находится в той же форме, что и в августе. Более того, по словам Татьяны, детская комната с двумя маленькими кроватками находится вовсе не в ее квартире. Впрочем, Брухунова не отрицает, что однажды может стать матерью. По словам помощницы юмориста, больше всего на свете она мечтает о детях.