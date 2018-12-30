Брухунова прокомментировала информацию о своей беременности и скорой свадьбе с Петросяном

Татьяна Брухунова пришла в студию Дмитрия Борисова, чтобы откровенно рассказать о том, что происходит между ней и Евгением Петросяном. Заодно молодая женщина прокомментировала нашумевший развод юмориста со своей женой Еленой Степаненко. Сейчас Татьяна уже не скрывает, что они с Евгением Вагановичем крайне близкие друг для друга люди. Более того, она заявила, что уже не представляет без него своей жизни. Но вопреки слухам, распространяемым в прессе, оказалось, что Петросян еще предлагал Брухуновой выйти за него замуж, хотя на безымянном пальце ее правой руки и красуется кольцо, похожее на помолвочное.
Слухи о своей беременности молодая женщина тоже отрицает. Она показала, что вовсе не поправилась и находится в той же форме, что и в августе. Более того, по словам Татьяны, детская комната с двумя маленькими кроватками находится вовсе не в ее квартире. Впрочем, Брухунова не отрицает, что однажды может стать матерью. По словам помощницы юмориста, больше всего на свете она мечтает о детях.