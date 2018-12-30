Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Татьяна Брухунова заявила, что из-за ревности Елена Степаненко пыталась испортить ей жизнь

В студии Дмитрия Борисова Татьяна Брухунова сделала много неожиданных заявлений. Например, молодая помощница Евгения Петросяна рассказала о том, как Елена Степаненко ревновала к ней своего мужа. 

Татьяна Брухунова уверяет, что их отношения с Евгением Петросяном начались уже после того, как его брак дал трещину. По словам женщины, поначалу она ухаживала за юмористом, потому что его супруга этого не делала. Сатирика и юмористку, как утверждает Татьяна, к тому времени объединяло только творчество. Однако, когда она начала сближаться с Евгением Вагановичем, Елена Григорьевна отреагировала на это крайне остро. 

«Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе — мне тяжело, когда на меня кричат. Мы ни при каких обстоятельствах не смогли бы найти точки соприкосновения. Наверное, года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве», — рассказала Брухунова. 

Также помощница Петросяна призналась, что Степаненко довольно часто пыталась спровоцировать ее на конфликт с другими работниками театра. 

Татьяна, по ее собственным словам, совершенно не агрессивный человек, поэтому вынудить ее поссориться с кем-то — задача не из легких. Впрочем, Брухунова неоднократно высказывала восхищение Степаненко, называя ее чрезвычайно талантливой женщиной. 

Перейти к обсуждению


30 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Persona Stars, Starface, Legion-Media.ru
Теги

Татьяна Брухунова, Елена Степаненко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 281

Новое за неделю

39 новых тем

Популярное за неделю

38 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.