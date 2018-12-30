Татьяна Брухунова заявила, что из-за ревности Елена Степаненко пыталась испортить ей жизнь

В студии Дмитрия Борисова Татьяна Брухунова сделала много неожиданных заявлений. Например, молодая помощница Евгения Петросяна рассказала о том, как Елена Степаненко ревновала к ней своего мужа.

1 2 3 4 5 Татьяна Брухунова рассказала о своих отношениях с Еленой Степаненко

Татьяна Брухунова уверяет, что их отношения с Евгением Петросяном начались уже после того, как его брак дал трещину. По словам женщины, поначалу она ухаживала за юмористом, потому что его супруга этого не делала. Сатирика и юмористку, как утверждает Татьяна, к тому времени объединяло только творчество. Однако, когда она начала сближаться с Евгением Вагановичем, Елена Григорьевна отреагировала на это крайне остро.



«Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе — мне тяжело, когда на меня кричат. Мы ни при каких обстоятельствах не смогли бы найти точки соприкосновения. Наверное, года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве», — рассказала Брухунова.

Также помощница Петросяна призналась, что Степаненко довольно часто пыталась спровоцировать ее на конфликт с другими работниками театра.

Татьяна, по ее собственным словам, совершенно не агрессивный человек, поэтому вынудить ее поссориться с кем-то — задача не из легких. Впрочем, Брухунова неоднократно высказывала восхищение Степаненко, называя ее чрезвычайно талантливой женщиной.