Едва часы пробили полночь, и официально наступил последний день 2018-го, Ксения Собчак опубликовала в своем Инстаграме итоги года, который, по ее словам, стал для нее переломным.
«Каким будет будущее, знает только Свинья. Я все эти гороскопы-руны недолюбливаю, но свинье, пожалуй, доверюсь», — написала 37-летняя знаменитость под фото, на котором она позирует с сумкой Ulyana Sergeenko в виде елочного шара.
Собчак поблагодарила всех, кто поддерживал, кто выдержал вместе с ней «чудовщиное» напряжение предвыборной кампании и всех остальных ураганов, которые ее порой уносят.
Свое сообщение Ксения закончила фразой «я счастлива и любима». Подписчики надеются, что эти слова относились к супругу медиадивы Максиму Виторгану, с которым она была замечена накануне впервые после слухов о разводе.
Ксения Собчак подвела итоги 2018-го и призналась, что этот год стал для нее непростым и переломным
Едва часы пробили полночь, и официально наступил последний день 2018-го, Ксения Собчак опубликовала в своем Инстаграме итоги года, который, по ее словам, стал для нее переломным.
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