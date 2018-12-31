Ксения Собчак подвела итоги 2018-го и призналась, что этот год стал для нее непростым и переломным

31 декабря многие из нас не только режут салаты для праздничного стола, но и подводят итоги уходящего года. Ксения Собчак решила поддержать эту традицию и рассказала, каким для нее был 2018-й.



1 2 3 4 5 Ксения Собчак готова встречать 2019-й с новыми силами

Едва часы пробили полночь, и официально наступил последний день 2018-го, Ксения Собчак опубликовала в своем Инстаграме итоги года, который, по ее словам, стал для нее переломным.



«Каким будет будущее, знает только Свинья. Я все эти гороскопы-руны недолюбливаю, но свинье, пожалуй, доверюсь», — написала 37-летняя знаменитость под фото, на котором она позирует с сумкой Ulyana Sergeenko в виде елочного шара.



Собчак поблагодарила всех, кто поддерживал, кто выдержал вместе с ней «чудовщиное» напряжение предвыборной кампании и всех остальных ураганов, которые ее порой уносят.



Свое сообщение Ксения закончила фразой «я счастлива и любима». Подписчики надеются, что эти слова относились к супругу медиадивы Максиму Виторгану, с которым она была замечена накануне впервые после слухов о разводе.