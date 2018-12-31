Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Собчак подвела итоги 2018-го и призналась, что этот год стал для нее непростым и переломным

31 декабря многие из нас не только режут салаты для праздничного стола, но и подводят итоги уходящего года. Ксения Собчак решила поддержать эту традицию и рассказала, каким для нее был 2018-й.

Едва часы пробили полночь, и официально наступил последний день 2018-го, Ксения Собчак опубликовала в своем Инстаграме итоги года, который, по ее словам, стал для нее переломным.

«Каким будет будущее, знает только Свинья. Я все эти гороскопы-руны недолюбливаю, но свинье, пожалуй, доверюсь», — написала 37-летняя знаменитость под фото, на котором она позирует с сумкой Ulyana Sergeenko в виде елочного шара.

Собчак поблагодарила всех, кто поддерживал, кто выдержал вместе с ней «чудовщиное» напряжение предвыборной кампании и всех остальных ураганов, которые ее порой уносят.

Свое сообщение Ксения закончила фразой «я счастлива и любима». Подписчики надеются, что эти слова относились к супругу медиадивы Максиму Виторгану, с которым она была замечена накануне впервые после слухов о разводе

Перейти к обсуждению


31 декабря 2018
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 283

Новое за неделю

35 новых тем

Популярное за неделю

34 популярные темы





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.