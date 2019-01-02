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Сын Ивана Дыховичного Владимир ушел из жизни в возрасте 30 лет

2 января стало известно, что скончался сын известного актера Ивана Дыховичного Владимир. Об этом сообщила мать ушедшего Ольга Дыховичная. Молодому человеку было 30 лет. 

2 января вдова известного актера и режиссера Ивана Дыховичного сообщила, что ее 30-летний сын Владимир скончался. Об этом женщина написала на своей странице в Фейсбуке, подписав фотографию молодого человека словами «RIP».

Причиной смерти молодого актера предположительно стала передозировка наркотиками.

Эту информацию позже подтвердил журналист и публицист Кирилл Шулика: «Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого ''Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного'') и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики. Наркотики — зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» — написал Шулика в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, Владимир Дыховичный получил свою известность после фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Свои соболезнования уже выразили друзья и коллеги актера, в том числе и режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян и многие другие. 

Woman.ru соболезнует родным и близким Владимира. 

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02 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Facebook, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Теги

Иван Дыховичный, Ольга Дыховичная

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