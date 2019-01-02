Сын Ивана Дыховичного Владимир ушел из жизни в возрасте 30 лет

2 января вдова известного актера и режиссера Ивана Дыховичного сообщила, что ее 30-летний сын Владимир скончался. Об этом женщина написала на своей странице в Фейсбуке, подписав фотографию молодого человека словами «RIP».
Эту информацию позже подтвердил журналист и публицист Кирилл Шулика: «Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого ''Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного'') и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики. Наркотики — зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» — написал Шулика в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, Владимир Дыховичный получил свою известность после фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Свои соболезнования уже выразили друзья и коллеги актера, в том числе и режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян и многие другие.
Woman.ru соболезнует родным и близким Владимира.