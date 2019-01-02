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«Сейчас он находится в руках лучших специалистов»: жена Михаэля Шумахера обратилась к поклонникам накануне его 50-летия

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы на горнолыжном склоне — у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. 3 января гонщику исполнится 50 лет. В честь этого супруга Шумахера Коринна впервые за долгое время обратилась к поклонникам. 

Пять лет назад Михаэль Шумахер получил серьезную травму на горнолыжном склоне. Из-за кровоизлияния в мозг ему потребовались две сложнейшие операции. В 2014 году спортсмена вывели из состояния искусственной комы, но врачи заранее предупредили многочисленных поклонников Михаэля и его близких, что повреждения оказались слишком тяжелыми, поэтому полное восстановление практически невозможно.

Две недели назад западные СМИ сообщили, что состояние Шумахера улучшилось. По информации журналистов, гонщик больше не прикован к постели и не подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. 

3 января Михаэлю исполнится 50 лет. В честь этого его супруга Коринна впервые за долгое время обратилась к поклонникам, опубликовав пост на своей странице в Фейсбуке. 

«Мы рады, что можем отметить завтра 50-летие Михаэля вместе с вами. Благодарим вас за поддержку от всего сердца! Можете быть уверены, что сейчас он находится в руках лучших специалистов, и мы делаем все возможное по человеческим меркам, чтобы ему помочь. Просим вас отнестись с пониманием к тому, что мы, по желанию Михаэля, не делаем новости о его здоровье достоянием общественности. Мы хотим еще раз выразить вам нашу благодарность и пожелать вам здоровья и счастья в новом 2019 году», — написала супруга гонщика в соцсети. 

Напомним, Михаэль и Коринна поженились в 1995 году. Сейчас у супругов подрастают двое детей: 19-летний сын Мик и 21-летняя дочь Джина-Мария.

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02 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Rex/Fotodom, EAST-NEWS, Splash/Alloverpress
Теги

Михаэль Шумахер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • не лучше ему ....это существание..жизни нет((

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