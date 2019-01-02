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Западные СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз

Чуть меньше года назад у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился третий ребенок — тогда пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Поговаривают, что уже весной та же самая женщина родит звездной паре еще одного малыша.
  • Ким Кардашьян, Беременность и роды Ким Кардашьян, Канье Уэст
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    В Сети появились слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
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15 января 2018 года 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст стали родителями. На свет появилась младшая дочь звездной пары Чикаго.

Тогда Ким и Канье обращались за помощью к суррогатной матери, ведь во время двух предыдущих беременностей Кардашьян постоянно сталкивалась с серьезными проблемами, ставившими под угрозу не только ее здоровье, но и жизнь детей.

Несмотря на сложности, телезвезда и ее муж не раз говорили о своем желании завести большую семью — Ким всегда хотела стать матерью четверых малышей, а Канье мечтал о семи детях.

Недавно в американских СМИ появилась информация о том, что женщина, одиннадцать месяцев назад родившая Чикаго, уже вынашивает для пары еще одного ребенка. Инсайдер сообщил порталу US Weekly о том, что уже этой весной у пары родится сын, который станет их четвертым наследником. «В августе прошлого года источник рассказал нам, что после зачатия Чикаго у Канье и Ким остался один неиспользованный эмбрион (обычно в таком случае материал замораживают для дальнейшего использования — прим. Woman.ru). И вот, уже в начале мая, они снова станут родителями!», — пишет интернет-издание.

Информация быстро разлетелась по Сети, однако сами Кардашьян и Уэст пока никак ее не прокомментировали. Надеемся, что они подтвердят эти слухи!

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02 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Беременность и роды Ким Кардашьян, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Бабла у них много, можно хоть 15 штук рожать))

  • Ей передохнУть не дали. Сразу погодок.

  • зачем, не понятно

  • кому это интересно?

  • Куча бабла, миллион нянек, самой вынашивать не нужно...почему бы и не "родить"? За Канье обидно, был такой видный музыкант, а стал "мужем Ким Кардашьян"

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