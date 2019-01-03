Стало известно, что Меган Маркл подарит на день рождения Кейт Миддлтон

В Сети уже который месяц не утихают слухи о том, что отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нельзя назвать никакими, кроме как напряженными. Однако в последнее время в СМИ то и дело появляются сообщения о том, что герцогини сумели найти общий язык и теперь относятся друг к другу тепло.
«В 2017-м году Меган подарила Кейт записную книжку и браслет в знак благодарности за то, что она помогла ей организовать свадьбу с принцем Гарри. В этом году герцогиня Сассекская приготовила для Кейт еще один небольшой дневник в кожаной обложке для того, чтобы она могла записывать туда свои мысли и идеи», — сообщил источник.
Инсайдер также добавил, что Кейт очень понравился прошлогодний презент Меган, и она сочла его очень милым и трогательным.