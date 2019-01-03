Стало известно, что Меган Маркл подарит на день рождения Кейт Миддлтон

8 января Кейт Миддлтон исполнится 37 лет. На днях источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган Маркл подарит герцогине Кембриджской на день рождения.

1 2 3 4 5 Источник рассказал, что Меган Маркл подарит на день рождения Кейт Миддлтон

В Сети уже который месяц не утихают слухи о том, что отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нельзя назвать никакими, кроме как напряженными. Однако в последнее время в СМИ то и дело появляются сообщения о том, что герцогини сумели найти общий язык и теперь относятся друг к другу тепло.

На днях инсайдер рассказал изданию Express о том, что Меган Маркл подарит Кейт Миддлтон на 37-й день рождения, который герцогиня Кембриджская отпразднует 8 января.

«В 2017-м году Меган подарила Кейт записную книжку и браслет в знак благодарности за то, что она помогла ей организовать свадьбу с принцем Гарри. В этом году герцогиня Сассекская приготовила для Кейт еще один небольшой дневник в кожаной обложке для того, чтобы она могла записывать туда свои мысли и идеи», — сообщил источник.



Инсайдер также добавил, что Кейт очень понравился прошлогодний презент Меган, и она сочла его очень милым и трогательным.