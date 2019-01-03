Пиппа Миддлтон продемонстрировала фигуру в купальнике спустя два с половиной месяца после родов

В октябре прошлого года 35-летняя Пиппа Миддлтон впервые стала мамой. На днях сестра герцогини Кейт появилась на публике в раздельном купальнике.

1 2 3 4 5 Пиппа Миддлтон продемонстрировала фигуру после недавних родов

16 октября Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюс впервые стали родителями. Малышу дали имя Артур Майкл Уильям. На днях 35-летняя сестра герцогини Кейт продемонстрировала свои формы в купальнике впервые после рождения первенца.



Спустя два с половиной месяца после появления на свет сына Пиппа вместе с супругом отправилась на один из пляжей во Франции. Молодая мама выбрала белый раздельный купальник, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.



Напомним, около месяца назад сестра Кейт Миддлтон вышла в свет в строгом пальто и классических лодочках. Вместе с мужем и членами британской королевской семьи она посетила рождественскую службу в церкви святого Луки в Лондоне.

