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Влад Топалов рассказал о том, как начинались его отношения с Региной Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали одной из самых ярких и обсуждаемых пар в прошлом году. На днях певец поведал поклонникам историю своего знакомства с будущей женой.
  • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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    Влад Топалов рассказал о том, как начались его отношения с Региной Тодоренко
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За прошедший год Влад Топалов и Регина Тодоренко успели встретить друг друга, влюбиться, стать мужем и женой и родителями своего первенца. Однако знаменитости не рассказывали о том, как начались их отношения. На днях певец дал Rutube-каналу портала ООО «Вокруг ТВ» интервью, в котором раскрыл подробности знакомства с будущей женой.

«Я влюбился в нее во время наших репетиций (Регина и Влад вместе играли в спектакле ''Заложи жену в ломбард'' , — прим. Woman.ru). Так как мы играли влюбленных, нам надо было и целоваться, и обниматься. Мы репетировали целыми днями, с утра и до вечера. Во время обеденных перерывов мы с Региной болтали обо всем, и как-то все естественным образом случилось», — признался журналистам издания Топалов.

Певец также рассказал, что во время первого свидания он заказал мясо, чтобы «заесть стресс», а его возлюбленная выбрала арбуз. Напомним, 5 декабря прошлого года Регина и Влад стали родителями сына, которого недавно сняли в новом клипе исполнителя.  

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03 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • На 1 фото даже похожи) счастья им! Пусть хранят друг друга и семью свою, чтоб ребёнок рос в полной счастливой семье!

  • )))не, уже даже несмешно...или не смЭшно...

  • Как же их много...Только о них и пишут...Надолго ли...

  • Вот так внезапно все и случается.

  • На фото 4 могли бы ребенку и сменить подгузник. Видно же, что уже переполнен и весь жёлтый

  • Всем конечно так интересно.И где эти мифические фанаты?У них в фантазиях?

  • Да собственно мы так и думали, что залет со случайного перепиха. По всему это видно было. Тока лучше бы ты молчал, Владик, всю романтику порушил тем, кто тут кричал про великую любофф и долгую дружбу. И жену свою так походя помоями облил и даже не понял этого.

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