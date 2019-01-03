Влад Топалов рассказал о том, как начинались его отношения с Региной Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали одной из самых ярких и обсуждаемых пар в прошлом году. На днях певец поведал поклонникам историю своего знакомства с будущей женой.

1 2 3 4 5 Влад Топалов рассказал о том, как начались его отношения с Региной Тодоренко

За прошедший год Влад Топалов и Регина Тодоренко успели встретить друг друга, влюбиться, стать мужем и женой и родителями своего первенца. Однако знаменитости не рассказывали о том, как начались их отношения. На днях певец дал Rutube-каналу портала ООО «Вокруг ТВ» интервью, в котором раскрыл подробности знакомства с будущей женой.



«Я влюбился в нее во время наших репетиций (Регина и Влад вместе играли в спектакле ''Заложи жену в ломбард'' , — прим. Woman.ru). Так как мы играли влюбленных, нам надо было и целоваться, и обниматься. Мы репетировали целыми днями, с утра и до вечера. Во время обеденных перерывов мы с Региной болтали обо всем, и как-то все естественным образом случилось», — признался журналистам издания Топалов.



Певец также рассказал, что во время первого свидания он заказал мясо, чтобы «заесть стресс», а его возлюбленная выбрала арбуз. Напомним, 5 декабря прошлого года Регина и Влад стали родителями сына, которого недавно сняли в новом клипе исполнителя.

