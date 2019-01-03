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Жена Марата Башарова, избитая актером, отправится восстанавливать силы в Таиланд

Несколько дней назад российские СМИ распространили информацию о том, что Марат Башаров сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. Теперь стало известно о том, что женщина вместе с сыном Марселем поедет отдыхать в Таиланд.
Избитая жена Марата Башарова отправится отдыхать в Таиланд
Избитая жена Марата Башарова отправится отдыхать в Таиланд

27 декабря прошлого года брат 31-летней Елизаветы Шевырковой сообщил журналистам, что ее муж — 44-летний Марат Башаров — избил его сестру. Супруга актера попала в больницу с закрытым переломом носа.

Пока ни Елизавета, ни Марат никак не прокомментировали эту информацию. Однако на днях женщина ответила на комментарий кого-то из знакомых под своим фото в Инстаграме. Шевыркова написала: «Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-ого (у супругов есть общий 2-летний сын Марсель — примечание Woman.ru)». Пользователи Сети сочли, что супруга актера решила восстановить силы и здоровье после побоев, которые нанес ей муж.

Супруги воспитывают 2-летнего сына Марселя
Супруги воспитывают 2-летнего сына Марселя

Напомним, брат Елизаветы Федор также сообщал СМИ, что Башаров и ранее поднимал руку на его сестру — по словам мужчины, год назад девушка попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда она настояла на том, чтобы не афишировать этот инцидент. 

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03 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем журналистам сообщать , сам стукнул бы его для начала (если это правда)

  • В тай поедет,надеюсь после заявления в прокуратуру

  • кто пишет эти заголовки?!? кровь из глаз

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