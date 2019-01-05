Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

Ди Девлин и Конор Макгрегор живут вместе уже более десяти лет, но пока так и не зарегистрировали свои отношения официально. Впрочем, это никак не мешает их семейной жизни, в которой царит полная идиллия. Неоднократно во время интервью боец признавался, что именно возлюбленная годами мотивировала его на новые подвиги и свершения.
Первенец пары — Конор Макгрегор-младший — появился на свет в 2017 году. Его снимки регулярно появляются в микроблоге отца. К слову, малыш частенько посещает папины тренировки и всегда вызывает умиление у поклонников брутального ирландца.
«Отправляюсь домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной супермамой», — написал Макгрегор. Правда, дважды папа не сообщил пол и имя новорожденного малыша.
Поклонники поздравляют Конора и Ди с долгожданным прибавлением в семье и желают им поменьше бессонных ночей.