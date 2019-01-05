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Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

На днях спортсмен Конор Макгрегор поделился со своими поклонниками радостной новостью. В Инстаграме боец сообщил, что у него и его возлюбленной Ди Девлин появился второй ребенок. 

Ди Девлин и Конор Макгрегор живут вместе уже более десяти лет, но пока так и не зарегистрировали свои отношения официально. Впрочем, это никак не мешает их семейной жизни, в которой царит полная идиллия. Неоднократно во время интервью боец признавался, что именно возлюбленная годами мотивировала его на новые подвиги и свершения.

Первенец пары — Конор Макгрегор-младший — появился на свет в 2017 году. Его снимки регулярно появляются в микроблоге отца. К слову, малыш частенько посещает папины тренировки и всегда вызывает умиление у поклонников брутального ирландца

4 января Конор сообщил в своем Инстаграме, что стал отцом во второй раз. Он опубликовал фото из роддома и рассказал, что 2019 год начался для него просто великолепно. 

«Отправляюсь домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной супермамой», — написал Макгрегор. Правда, дважды папа не сообщил пол и имя новорожденного малыша. 

Поклонники поздравляют Конора и Ди с долгожданным прибавлением в семье и желают им поменьше бессонных ночей.  

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
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Конор Макгрегор

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