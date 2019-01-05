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Бейонсе и Джей-Зи тайно сыграли очередную свадьбу

Недавно в своем микроблоге Бейонсе поделилась главными моментами прошедшего 2018 года. Оказалось, за это время певица и ее супруг Джей-Зи успели втайне ото всех обновить свадебные клятвы. 

Брак рэпера Джей-Зи и Бейонсе трудно назвать идеальным, хотя певица прикладывает все усилия, чтобы он таковым казался. Дело в том, что в 2014 году музыканту начали активно приписывать тайный роман с артисткой Ритой Орой, чьими талантами он неосторожно восхитился в одном из своих интервью. Поначалу Бейонсе всячески пыталась отрицать слухи об измене мужа, но в 2016-м вышел ее альбом Lemonade, который содержал в себе автобиографическую песню Sorry.

Тогда поклонники сделали вывод, что певица знала о похождениях мужа. Впрочем, Джей-Зи и сам признался, что был неверен жене. Однако после рождения близнецов Руми и Сира их отношения стали налаживаться. Сейчас супруги постоянно проводят время вместе. 

А на днях стало известно, что Джей-Зи и Бейонсе обновили свои свадебные клятвы. 

Снимок, на котором артистка позирует в белом платье Galia Lahav, стал частью видео, подводившего итоги 2018 года семьи Картер. Из-за быстро сменяющих друг друга фото и небольших роликов разглядеть свадебный наряд довольно трудно, но поклонники все же умудрились сделать несколько скриншотов. 

К слову, Бейонсе и Джей-Зи далеко не в первый раз обновляют свои свадебные клятвы. 

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Бейонсе, Джей-Зи

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