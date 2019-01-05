Бейонсе и Джей-Зи тайно сыграли очередную свадьбу

Недавно в своем микроблоге Бейонсе поделилась главными моментами прошедшего 2018 года. Оказалось, за это время певица и ее супруг Джей-Зи успели втайне ото всех обновить свадебные клятвы.

1 2 3 4 5 Бейонсе и Джей-Зи сыграли тайную свадьбу

Брак рэпера Джей-Зи и Бейонсе трудно назвать идеальным, хотя певица прикладывает все усилия, чтобы он таковым казался. Дело в том, что в 2014 году музыканту начали активно приписывать тайный роман с артисткой Ритой Орой, чьими талантами он неосторожно восхитился в одном из своих интервью. Поначалу Бейонсе всячески пыталась отрицать слухи об измене мужа, но в 2016-м вышел ее альбом Lemonade, который содержал в себе автобиографическую песню Sorry.



Тогда поклонники сделали вывод, что певица знала о похождениях мужа. Впрочем, Джей-Зи и сам признался, что был неверен жене. Однако после рождения близнецов Руми и Сира их отношения стали налаживаться. Сейчас супруги постоянно проводят время вместе.



А на днях стало известно, что Джей-Зи и Бейонсе обновили свои свадебные клятвы.

Снимок, на котором артистка позирует в белом платье Galia Lahav, стал частью видео, подводившего итоги 2018 года семьи Картер. Из-за быстро сменяющих друг друга фото и небольших роликов разглядеть свадебный наряд довольно трудно, но поклонники все же умудрились сделать несколько скриншотов.



К слову, Бейонсе и Джей-Зи далеко не в первый раз обновляют свои свадебные клятвы.