Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги разорвала помолвку с отцом своего 2-месячного ребенка

Похоже, счастливая семейная жизнь Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама закончилась, едва успев начаться. На днях стало известно, что наследница монакского престола окончательно рассталась с французским кинопродюсером и отцом ее 2-месячного ребенка.

1 2 3 4 5 Согласно сообщениям зарубежных СМИ, Шарлотта Казираги рассталась с отцом своего второго сына Димитрием Рассамом

В 2017 году зарубежные журналисты выяснили, что Шарлотта Казираги начала встречаться с Димитрием Рассамом, когда он еще был женат на русской модели Марии Новоселовой. Вскоре французскому продюсеру пришлось закончить свои отношения с манекенщицей, ведь его новая избранница — наследница престола Монако — забеременела. Весной 2018-го королевский дом Гримальди сообщил о помолвке Шарлотты и Димитрия. По информации официальных представителей, влюбленные должны были пожениться в июне. Однако этого так и не случилось.



Всего за месяц до предполагаемой свадьбы беременная Казираги решила перенести торжество и узаконить отношения с Рассамом уже после рождения ребенка. Малыш появился на свет 23 октября.

Однако королевской свадьбы, судя по всему, не будет. Согласно сообщениям издания Hola!, внучка Грейс Келли разорвала помолвку.

Источники из окружения Шарлотты поговаривают, что она и Димитрий расстались незадолго до Нового года. Однако никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.