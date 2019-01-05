Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги разорвала помолвку с отцом своего 2-месячного ребенка

В 2017 году зарубежные журналисты выяснили, что Шарлотта Казираги начала встречаться с Димитрием Рассамом, когда он еще был женат на русской модели Марии Новоселовой. Вскоре французскому продюсеру пришлось закончить свои отношения с манекенщицей, ведь его новая избранница — наследница престола Монако — забеременела. Весной 2018-го королевский дом Гримальди сообщил о помолвке Шарлотты и Димитрия. По информации официальных представителей, влюбленные должны были пожениться в июне. Однако этого так и не случилось.
Всего за месяц до предполагаемой свадьбы беременная Казираги решила перенести торжество и узаконить отношения с Рассамом уже после рождения ребенка. Малыш появился на свет 23 октября.
Источники из окружения Шарлотты поговаривают, что она и Димитрий расстались незадолго до Нового года. Однако никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.