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Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги разорвала помолвку с отцом своего 2-месячного ребенка

Похоже, счастливая семейная жизнь Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама закончилась, едва успев начаться. На днях стало известно, что наследница монакского престола окончательно рассталась с французским кинопродюсером и отцом ее 2-месячного ребенка. 
  • Шарлотта Казираги
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    Согласно сообщениям зарубежных СМИ, Шарлотта Казираги рассталась с отцом своего второго сына Димитрием Рассамом
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В 2017 году зарубежные журналисты выяснили, что Шарлотта Казираги начала встречаться с Димитрием Рассамом, когда он еще был женат на русской модели Марии Новоселовой. Вскоре французскому продюсеру пришлось закончить свои отношения с манекенщицей, ведь его новая избранница — наследница престола Монако — забеременела. Весной 2018-го королевский дом Гримальди сообщил о помолвке Шарлотты и Димитрия. По информации официальных представителей, влюбленные должны были пожениться в июне. Однако этого так и не случилось.

Всего за месяц до предполагаемой свадьбы беременная Казираги решила перенести торжество и узаконить отношения с Рассамом уже после рождения ребенка. Малыш появился на свет 23 октября.

Однако королевской свадьбы, судя по всему, не будет. Согласно сообщениям издания Hola!, внучка Грейс Келли разорвала помолвку. 

Источники из окружения Шарлотты поговаривают, что она и Димитрий расстались незадолго до Нового года. Однако никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. 

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Шарлотта Казираги

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ого! я так и знала)))) не может человек с таким лицом самоуверенного пупса, немедленно (немедленно!) после знакомства с принцессой бросивший и свою красотку модель и своего ребенка (дочку маленькую) до конца сохранять образ благородного аристократа! где нибудь да должен был проколоться, и вот , наверное, это и произошло после родов, когда напряжение в семье сильное. ура, молодец, Шарлотта, раскусила молодца. (больше всего мне было обидно за манекенщицу, его первую жену, такая лань с грустными глазами на всех фото, а он - статусный балбес, наверное, хвалился перед ней :"я таперича за принцессой буду". получи, фашист, гранату)

  • Ну, с Дмитрием все ясно. Только Шарлотта тоже странная барышня, любительница гражданских браков, внебрачных детей и разорванных помолвок. Пока что в личной жизни у неё полная неразбериха. Хотя что я говорю, там мама и тетка ещё те фрукты. Ну, а дядя знатный гулена. В общем, семейка вообще необремененная моральными принципами, зато с большими деньгами.

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