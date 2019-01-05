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Народный артист России Иван Бортник скончался на 80-м году жизни

Утром 5 января стало известно, что накануне скончался известный актер Иван Бортник. Он запомнился многим ролями в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя» и других картинах. 

Иван Сергеевич Бортник — талантливый актер и некогда близкий друг Владимира Высоцкого. С музыкантом артист подружился во время выступлений в Театре на Таганке. К слову, именно Ивану Сергеевичу Владимир Семенович посвятил свою песню «Письмо к другу». За свою долгую карьеру Бортник успел сыграть во многих известных советских и российских фильмах и сериалах.

«Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Антикиллер», «Иван да Марья», «Страстной бульвар», «Сентиментальный роман» — это лишь краткий список фильмов, в съемках которых участвовал Бортник. 

Вечером 4 января Иван Сергеевич скончался. Эту информацию журналистам ТАСС подтвердила супруга актера Татьяна Борзых.

По данным прессы, прощание с Иваном Сергеевичем пройдет во вторник 8 января в Театре на Таганке. 

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото ТАСС/Светлана Боброва

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Соболезнования родным и близким.

  • Очень жаль, поколение очень таллантливых и великих.

  • Че врать то?!всё у них прекрасно и замечательно,жили живут и будут жить.зависть плохое чувство господа☝

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