Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

В последнее время в прессе появляется все больше тревожных новостей об Андрее Аршавине. Так, на днях журналисты одного из отечественных изданий выяснили, что футболист, которого недавно застукали за поцелуями с другой девушкой, уже развелся с супругой Алисой.

1 2 3 4 5 По информации СМИ, Алиса и Андрей Аршавины уже давно развелись

В середине декабря 2018 года у интернет-пользователей появилось подозрение, что Андрей Аршавин снова изменяет своей жене. Доказательством неверности футболиста стала видеозапись, на которой он веселится и целуется с двумя девушками. Однако спустя некоторое время ролик исчез из Рунета. Долгое время ни Андрей, ни Алиса никак не комментировали информацию о сложностях в браке. Однако недавно журналистам портала StarHit удалось выяснить неожиданные подробности семейной жизни Аршавиных.

По информации издания, футболист и его супруга уже довольно давно развелись. Эти сведения подтвердила и жена спортсмена.

Сейчас Алиса занимается воспитанием троих детей, стараясь забыть все, что происходило в браке с Андреем.



Впрочем, в 2017 году Аршавина уже заявляла, что больше не намерена терпеть измены мужа и собирается развестись с ним, но тогда футболисту удалось вымолить прощение у супруги.