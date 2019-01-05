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Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

В последнее время в прессе появляется все больше тревожных новостей об Андрее Аршавине. Так, на днях журналисты одного из отечественных изданий выяснили, что футболист, которого недавно застукали за поцелуями с другой девушкой, уже развелся с супругой Алисой. 

В середине декабря 2018 года у интернет-пользователей появилось подозрение, что Андрей Аршавин снова изменяет своей жене. Доказательством неверности футболиста стала видеозапись, на которой он веселится и целуется с двумя девушками. Однако спустя некоторое время ролик исчез из Рунета. Долгое время ни Андрей, ни Алиса никак не комментировали информацию о сложностях в браке. Однако недавно журналистам портала StarHit удалось выяснить неожиданные подробности семейной жизни Аршавиных. 

По информации издания, футболист и его супруга уже довольно давно развелись. Эти сведения подтвердила и жена спортсмена. 

Сейчас Алиса занимается воспитанием троих детей, стараясь забыть все, что происходило в браке с Андреем. 

Впрочем, в 2017 году Аршавина уже заявляла, что больше не намерена терпеть измены мужа и собирается развестись с ним, но тогда футболисту удалось вымолить прощение у супруги. 

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ужас какой то,я уже не верю ни в какие браки ,мужики пошли отвратительные!!!

  • Молодец, уважаю таких женщин, не надо прощать предательство, делать вид и жить ради детей, всё равно ничего хорошего не ьудет, теперь она встретит намюстоящего мужчину, уважающего и любящего семью.

  • Гость

    Ну что, майор, словила-таки бумеранг))

    Вот не знаю, Барановскую было искренне жаль, а "майора ФСБ" почему-то нет.

  • Девочки, а не у него ли трое детей от гражданского брака с Юлией Барановский? И он тогда её выставил из дома в Лондоне, вместе с детьми. Ради Этой Алисы. А теперь и Алиса родила троих ??? То есть у него 6 детей? И все они без отца?

  • Gi

    Девочки, а не у него ли трое детей от гражданского брака с Юлией Барановский? И он тогда её выставил из дома в Лондоне, вместе с детьми. Ради Этой Алисы. А теперь и Алиса родила троих ??? То есть у него 6 детей? И все они без отца?

    у нее двое от первого брака и дочь от шавы. У него четверо детей.

  • KS

    Молодец, уважаю таких женщин, не надо прощать предательство, делать вид и жить ради детей, всё равно ничего хорошего не ьудет, теперь она встретит намюстоящего мужчину, уважающего и любящего семью.

    так был у нее норм муж. первый.

  • KS

    Молодец, уважаю таких женщин, не надо прощать предательство, делать вид и жить ради детей, всё равно ничего хорошего не ьудет, теперь она встретит намюстоящего мужчину, уважающего и любящего семью.

    Эта уважаемая вами женщина на всех углах кричала, что это его первая жена xaмнo, а с ней, королевой, точнее - майором, такого точно не случится, уж она-то его изменит. Получила эта быдлaнка то, что заслужила.

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