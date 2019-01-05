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Названа официальная причина смерти Криса Кельми

1 января Крис Кельми скончался на 64-м году жизни. На днях журналистам удалось выяснить, из-за чего умер некогда популярный музыкант. 

Всю свою жизнь Крис Кельми посвятил творчеству. Последние несколько лет музыкант боролся с алкоголизмом. Из-за горячительных напитков он не раз попадал в неприятные ситуации и привлекался к наказанию правоохранительными органами. Около двух лет назад Крис пытался завязать с вредной привычкой. Однако у него это так и не получилось. Поклонники были уверены, что недавняя смерть Евгения Осина побудит Кельми окончательно отказаться от алкоголя, но спустя всего полтора месяца он повторил печальную судьбу своего коллеги

Крис скончался 1 января 2019 года. Официальная причина смерти до недавнего времени оставалась скрытой для поклонников. Впрочем, большинство из них были уверены, что проблемы со здоровьем у Кельми начались именно из-за выпивки. 

Однако журналисты портала StarHit выяснили, что музыкант скончался вовсе не из-за алкогольной зависимости. 

«Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание», — рассказал представителям прессы сотрудник морга. По его словам, у Кельми помимо основной болезни, были также проблемы с сердцем. 

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Денисов Роман, Юрий Самолыго, Краснова Александра, Геннадий Прохоров/ТАСС, PhotoXPress, Legion-Media.ru, Personastars, Instagram
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Крис Кельми

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Очевидную поавду озвучить так и не решились..

  • Так какая причина-то?

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