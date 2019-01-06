Максим Виторган дал понять, что счастлив в браке, опубликовав романтичное фото с Ксенией Собчак

Вот уже несколько недель в Сети ходят слухи о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани разрыва. На днях актер выложил в микроблог фото, которое опровергло эти домыслы.

1 2 3 4 5 Максим Виторган впервые за долгое время показал фото со своей женой Ксенией Собчак

Не так давно в Сети и прессе появилась информация о том, что Ксения Собчак закрутила роман с Константином Богомоловым. Инсайдеры, с которыми общались журналисты, утверждали, что неверность медиадивы может привести к разводу — мол, Ксения планирует расстаться со своим мужем Максимом Виторганом.



Долгое время супруги не комментировали слухи, а если и упоминали тему своей личной жизни в микроблогах, то делали это в ироничной манере. Наконец вечером 5 января в Инстаграме Виторгана появилась фотография, которая, возможно, объяснит поклонникам, что на самом деле происходит в браке Ксении и Максима.



На снимке супруги позируют, обнявшись на побережье Мальдивских островов. «Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», — подписал фото Виторган. В комментариях фолловеры порадовались тому, что супруги решили опровергнуть информацию о своем расставании.