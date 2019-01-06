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Максим Виторган дал понять, что счастлив в браке, опубликовав романтичное фото с Ксенией Собчак

Вот уже несколько недель в Сети ходят слухи о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани разрыва. На днях актер выложил в микроблог фото, которое опровергло эти домыслы.
  • Ксения Собчак, Максим Виторган
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    Максим Виторган впервые за долгое время показал фото со своей женой Ксенией Собчак
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Не так давно в Сети и прессе появилась информация о том, что Ксения Собчак закрутила роман с Константином Богомоловым. Инсайдеры, с которыми общались журналисты, утверждали, что неверность медиадивы может привести к разводу — мол, Ксения планирует расстаться со своим мужем Максимом Виторганом.

Долгое время супруги не комментировали слухи, а если и упоминали тему своей личной жизни в микроблогах, то делали это в ироничной манере. Наконец вечером 5 января в Инстаграме Виторгана появилась фотография, которая, возможно, объяснит поклонникам, что на самом деле происходит в браке Ксении и Максима.

На снимке супруги позируют, обнявшись на побережье Мальдивских островов. «Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», — подписал фото Виторган. В комментариях фолловеры порадовались тому, что супруги решили опровергнуть информацию о своем расставании.

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06 января 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А кто фотографировал? Платоша? А, может, Богомолов?))

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