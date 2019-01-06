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Экс-девушка Головина и мать его внебрачной дочери ответила на обвинения Самбурской

Нашумевшая история, связанная с Александром Головиным и матерью его внебрачной дочери Светланой Белогуровой, продолжается. Экс-девушка актера пообщалась с журналистами. 
  • Светлана Белогурова
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    Светлана Белогурова возмущена тем, что Настасья Самбурская критикует ее в соцсетях
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13 января Александру Головину исполнится 30 лет. Как, где и с кем он будет отмечать юбилей, неизвестно. Все, что сейчас волнует поклонников актера и представителей СМИ, — выйдет ли он на связь с матерью своей внебрачной дочери, о которой стало известно лишь в конце прошлого года. 

Тогда же мама ребенка Светлана Белогурова обратилась за юридической помощью в агентство Кати Гордон, и тогда же в эту историю оказалась втянута Настасья Самбурская, которая, как выяснилось, предоставила женщине с ребенком свою квартиру и помогала им материально. Накануне Нового года актриса выставила молодую мать на улицу и заявила, что та ее предала, обратившись к адвокатам и прессе.

Белогурова возмущена нападками Самбурской в свой адрес, а также тем, что та без разрешения опубликовала в соцсетях фото ее ребенка.

«Малышка ведь совсем кроха! Настасья публикует фото не только моей дочери, но и пишет под ним разные негативные вещи, переворачивает все с ног на голову», — поделилась Светлана в беседе с журналистами «Стархит»

Бывшая девушка 29-летнего актера теперь уже точно не намерена молчать и планирует обратиться в суд. Сам Головин продолжает хранить молчание и ничего не публикует в соцсетях с 24 декабря, когда стало известно о его внебрачной дочери

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06 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Александр Головин, Наталья Рудова, Настасья Самбурская

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