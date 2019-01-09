Мурат Налчаджиоглу приехал к Ани Лорак в Майами, чтобы провести время с дочерью

Большую часть новогодних каникул Ани Лорак провела на работе, но недавно она все же взяла отпуск и вместе с дочерью отправилась отдыхать в Майами. На днях Мурат Налчаджиоглу полетел вслед за супругой.

1 2 3 ... 8 Мурат Налчаджиоглу проводит время со своей семьей

Конец 2018-го выдался для Ани Лорак нелегким. 24 декабря должно было состояться судебное заседание по делу о ее разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу, который изменил своей жене с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Однако вскоре заявление певицы исчезло из реестра судебных процессов, и поклонники начали надеяться, что она все же нашла силы простить мужа. Сама Ани предпочитает избегать любых комментариев на тему личной жизни. Сейчас она вместе с дочерью отдыхает в Майами.

8 января Мурат сообщил своим фолловерам, что тоже отправляется в США. «Увижу свою любовь», — поделился Налчаджиоглу с интернет-пользователями.

Вскоре бизнесмен начал публиковать совместные фото с дочерью. Судя по всему, Мурат и София успели не только вдоволь пообщаться, но и весело провели время на пляже. Подписчики Налчаджиоглу рады, что Лорак никак не препятствует его общению с дочерью.