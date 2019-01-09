Брат Меган Маркл пригласил ее и принца Гарри на свою свадьбу

Несмотря на затяжной семейный конфликт, Томас Маркл-младший не теряет надежду помирить сестру с отцом. Он специально пригласил герцога и герцогиню Сассекских на свое бракосочетание, чтобы наконец наладить их отношения с другими членами семьи.

1 2 3 4 5 6 7 Брат Меган Маркл искренне надеется, что она и ее муж принц Гарри придут на его свадьбу

Вскоре после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри Томас Маркл начал давать самые разные интервью о своей дочери зарубежным журналистам. Герцогиня Сассекская и ее супруг оказались весьма недовольны откровенностью мужчины. Масла в огонь подливала и сводная сестра Меган Саманта, которая едва ли не обвиняла знаменитую родственницу в том, что та довела отца до проблем с сердцем. Однако далеко не все в этой странной семье хотят конфликтовать и дальше.

На днях журналисты E!Online выяснили, что Томас Маркл-младший пригласил герцогиню Сассекскую и ее мужа на свою свадьбу с Дарлин Блаунт.

Он искренне надеется, что во время бракосочетания родственникам удастся пообщаться и найти компромисс. «Прошлое должно остаться в прошлом», — уверен Томас-младший. Более того, Маркл уверен, что его свадьба сможет сплотить герцогиню Сассекскую с ее родственниками.



Впрочем, интернет-пользователи сомневаются, что Меган отправится на свадьбу к брату, ведь торжество будет проходить в США в марте этого года.