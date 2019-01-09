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Брат Меган Маркл пригласил ее и принца Гарри на свою свадьбу

Несмотря на затяжной семейный конфликт, Томас Маркл-младший не теряет надежду помирить сестру с отцом. Он специально пригласил герцога и герцогиню Сассекских на свое бракосочетание, чтобы наконец наладить их отношения с другими членами семьи. 
  • Меган Маркл
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    Брат Меган Маркл искренне надеется, что она и ее муж принц Гарри придут на его свадьбу
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Вскоре после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри Томас Маркл начал давать самые разные интервью о своей дочери зарубежным журналистам. Герцогиня Сассекская и ее супруг оказались весьма недовольны откровенностью мужчины. Масла в огонь подливала и сводная сестра Меган Саманта, которая едва ли не обвиняла знаменитую родственницу в том, что та довела отца до проблем с сердцем. Однако далеко не все в этой странной семье хотят конфликтовать и дальше. 

На днях журналисты E!Online выяснили, что Томас Маркл-младший пригласил герцогиню Сассекскую и ее мужа на свою свадьбу с Дарлин Блаунт. 

Он искренне надеется, что во время бракосочетания родственникам удастся пообщаться и найти компромисс. «Прошлое должно остаться в прошлом», — уверен Томас-младший. Более того, Маркл уверен, что его свадьба сможет сплотить герцогиню Сассекскую с ее родственниками. 

Впрочем, интернет-пользователи сомневаются, что Меган отправится на свадьбу к брату, ведь торжество будет проходить в США в марте этого года. 

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09 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вообще не понимаю истерики вокруг этой семьи,которая к России не имеет никакого отношения.Но статьи плодят так,как будто это часть жизни каждого россиянина.Лучше бы сделали подборку о наших монархах ,все интересней.

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