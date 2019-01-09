Эмин Агаларов выложил первый снимок с новорожденной дочерью

Спустя неделю после рождения дочери Эмин Агаларов поделился с подписчиками самым сокровенным: он опубликовал первое фото с новорожденной малышкой в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 8 Певец Эмин показал первое фото новорожденной дочери

Недавно стало известно, что за несколько часов до наступления 2019-го года Эмин Агаларов стал отцом в третий раз. Алена Гаврилова, супруга певца, родила ему дочку. Спустя неделю после радостного события счастливые родители поделились с интернет-пользователями фотографией малышки.

«Happy Dad x 4! Всем детям только здоровья», — так певец подписал свой снимок в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На размещенном кадре нельзя разглядеть лицо малышки. Пара решила пока не показывать девочку широкой публике. Подписчики артиста были тронуты снимком и в комментариях оставили сотни поздравлений: «Эмин, дорогой наш, поздравляю вас!», «Любви, здоровья и счастья вашей семье», «Поздравляю очаровательную мамочку и замечательного папочку с удивительной доченькой, будьте счастливы!».



Для супругов это первый совместный ребенок, однако у обоих есть дети от прошлых отношений. У Алены Гавриловой — сын от бизнесмена Рустама Тарико, у Эмина Агаларова — сыновья-двойняшки от бывшей жены Лейлы Алиевой. Напомним, что Эмин также помогал экс-супруге заботиться и о приемной дочери.