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Эмин Агаларов выложил первый снимок с новорожденной дочерью

Спустя неделю после рождения дочери Эмин Агаларов поделился с подписчиками самым сокровенным: он опубликовал первое фото с новорожденной малышкой в своем Инстаграме.

Недавно стало известно, что за несколько часов до наступления 2019-го года Эмин Агаларов стал отцом в третий раз. Алена Гаврилова, супруга певца, родила ему дочку. Спустя неделю после радостного события счастливые родители поделились с интернет-пользователями фотографией малышки.

«Happy Dad x 4! Всем детям только здоровья», — так певец подписал свой снимок в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На размещенном кадре нельзя разглядеть лицо малышки. Пара решила пока не показывать девочку широкой публике. Подписчики артиста были тронуты снимком и в комментариях оставили сотни поздравлений: «Эмин, дорогой наш, поздравляю вас!», «Любви, здоровья и счастья вашей семье», «Поздравляю очаровательную мамочку и замечательного папочку с удивительной доченькой, будьте счастливы!».

Для супругов это первый совместный ребенок, однако у обоих есть дети от прошлых отношений. У Алены Гавриловой — сын от бизнесмена Рустама Тарико, у Эмина Агаларова — сыновья-двойняшки от бывшей жены Лейлы Алиевой. Напомним, что Эмин также помогал экс-супруге заботиться и о приемной дочери.

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09 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Эмин Агаларов, Лейла Алиева, Алена Гаврилова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Это его первая дочь, у него в первом браке два сына. Здоровья малышке, а остальное у неё будет с таким отцом.

  • Представляю, какая девочка будет красивой! Есть в кого. Поздравляю!

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