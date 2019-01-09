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Адвокат Аршавиных прокомментировал их внезапный развод

В начале 2019 года в прессе появилась информация о том, что Андрей и Алиса Аршавины официально развелись. На днях адвокат футболиста поделился с журналистами подробностями разрыва пары. 
  • Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)
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    Журналистам стали известны первые подробности развода Андрея и Алисы Аршавиных
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Брак Андрея и Алисы Аршавиной довольно давно трещал по швам. А в декабре 2018-го в Сети появилась видеозапись, которая свидетельствовала об изменах футболиста его жене. В ролике спортсмен веселился и целовался с двумя девушками. Однако ни Андрей, ни Алиса не комментировали это видео. Правда, уже в начале 2019 года журналистам удалось узнать, что Аршавины разведены, а свою семейную жизнь с футболистом журналистка хочет забыть как страшный сон

8 января в прессе появились первые подробности долгозреющего разрыва супругов. Адвокат спортсмена Павел Волошин в интервью «Комсомольской правде» раскрыл некоторые интересные детали. 

«Ни он, ни она за помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов. К тому же, вряд ли Аршавин усыновлял детей, которые были у Алисы до их брака. У них ведь есть свой отец», — рассказал журналистам юрист. Вероятно, вопрос с алиментами тоже был решен полюбовно. 

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09 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, VK.com
Теги

Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • какой смысл расписываться, чтобы сразу равестись? если для алиментов только ей? А вот ему зачем? как гулял до росписи, так и после..

  • Что и требовалось доказать

  • Гость

    какой смысл расписываться, чтобы сразу равестись? если для алиментов только ей? А вот ему зачем? как гулял до росписи, так и после..

    она от первого мужа получает такие алименты, что может вообще не работать всю жизнь, что она и делает

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