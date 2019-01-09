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Стало известно, почему Шарлотта Казираги ушла от жениха спустя пару месяцев после рождения общего ребенка

Западные СМИ выяснили, почему внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги окончательно рассталась с Димитрием Рассамом спустя всего несколько месяцев после рождения их общего сына.

Недавно наследница монакского престола Шарлотта Казираги расторгла помолвку с французским кинопродюсером и отцом ее 2-месячного ребенка Димитрием Рассамом. Западным СМИ удалось узнать, что стало причиной расставания молодых родителей.

Источник, близкий к паре, рассказал испанскому изданию Hola!, что Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам не сошлись характерами.

Инсайдер сообщил: «После рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит, не смогут построить отношения. У обоих очень сильные и непримиримые характеры». 

Кстати, для наследницы престола Монако это не первая расторгнутая свадьба. В 2015 году Шарлотта Казираги отменила предстоящее торжество с актером Гадом Эльмалехом.

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09 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Шарлотта Казираги, Грейс Келли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Н-да... Знала бы Грейс Келли- в шоке была бы...

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