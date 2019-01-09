Стало известно, почему Шарлотта Казираги ушла от жениха спустя пару месяцев после рождения общего ребенка

Недавно наследница монакского престола Шарлотта Казираги расторгла помолвку с французским кинопродюсером и отцом ее 2-месячного ребенка Димитрием Рассамом. Западным СМИ удалось узнать, что стало причиной расставания молодых родителей.
Инсайдер сообщил: «После рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит, не смогут построить отношения. У обоих очень сильные и непримиримые характеры».
Кстати, для наследницы престола Монако это не первая расторгнутая свадьба. В 2015 году Шарлотта Казираги отменила предстоящее торжество с актером Гадом Эльмалехом.