Стало известно, почему Шарлотта Казираги ушла от жениха спустя пару месяцев после рождения общего ребенка

Западные СМИ выяснили, почему внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги окончательно рассталась с Димитрием Рассамом спустя всего несколько месяцев после рождения их общего сына.

1 2 3 4 5 6 7 Западные СМИ назвали причину разрыва Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама

Недавно наследница монакского престола Шарлотта Казираги расторгла помолвку с французским кинопродюсером и отцом ее 2-месячного ребенка Димитрием Рассамом. Западным СМИ удалось узнать, что стало причиной расставания молодых родителей.

Источник, близкий к паре, рассказал испанскому изданию Hola!, что Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам не сошлись характерами.

Инсайдер сообщил: «После рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит, не смогут построить отношения. У обоих очень сильные и непримиримые характеры».



Кстати, для наследницы престола Монако это не первая расторгнутая свадьба. В 2015 году Шарлотта Казираги отменила предстоящее торжество с актером Гадом Эльмалехом.