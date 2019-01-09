1 января стало известно о самоубийстве отца экс-солиста группы «БиС» Дмитрия Бикбаева. Исполнитель впервые нарушил молчание после этого драматичного события и сообщил, что он и его семья пытаются узнать об истинных причинах трагедии.

1 2 3 4 5 Дмитрий Бикбаев рассказал о самоубийстве своего отца

В самом начале 2019-го стало известно о том, что отец бывшего солиста группы «БиС» Дмитрия Бикбаева Амираз был найден мертвым во дворе собственного дома. Как сообщало издание «СтарХит», признаков насильственной смерти не было обнаружено, поэтому следствие склоняется к тому, что мужчина покончил с собой. Более того, при нем была обнаружена предсмертная записка. По данным российских СМИ, Амираз мог свести счеты с жизнью из-за финансовых проблем.

На днях Дмитрий Бикбаев впервые нарушил молчание после смерти отца.

«Хочу сердечно поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку в первые дни, кто был рядом, кто помогал. Спасибо от всей души. К сожалению, СМИ написали о трагедии раньше чем, собственно, я и мои близкие успели понять и принять произошедшее. Скажу одно, сейчас ведется следствие, и я очень надеюсь, что виновные в гибели моего отца понесут заслуженное наказание», — написал певец под недавним фото в Инстаграме.



Поклонники исполнителя в комментариях к снимку желают ему сил и терпения. Влад Соколовский, второй экс-участник группы «БиС», тоже поддержал товарища и коллегу и написал: «Держись, братишка».