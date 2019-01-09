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Стало известно, сколько Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают в соцсетях

Давние приятельницы и коллеги по шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина являются одними из самых популярных знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе. Теперь мы знаем, какой доход им приносит их деятельность в Инстаграме. 
  • Ольга Бузова, Ксения Бородина
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    Стало известно, сколько зарабатывают в Инстаграме Ольга Бузова и Ксения Бородина
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Ольга Бузова и Ксения Бородина — давние коллеги и подруги — являются невероятно востребованными знаменитостями в российском шоу-бизнесе. Телепроекты, рекламные ролики, корпоративы — этих двух молодых и успешных бизнесвумен хотят видеть везде. Теперь мы знаем, какой доход им приносит активность в соцсетях.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Российское исследовательское агентство блогеров, за шесть месяцев Ксения Бородина может зарабатывать около 42 миллионов рублей, а Ольга Бузова — все 47 миллионов. По данным агентства, один пост в Инстаграме звезд обходится рекламодателям примерно в 300 тысяч рублей, а за год в профилях знаменитостей их появляются десятки. Кроме того, стало известно, что гонорар за ведение корпоративов Бородиной и Бузовой составляет около миллиона рублей. А ведь Ольга может не только вести мероприятие, но и выступать во время торжества — в таком случае ценник подскакивает до двух миллионов.

Напомним, сейчас на Ксению в Инстаграме подписаны 12 миллионов человек, а на Ольгу — 14, 5 миллионов. Похоже, имея, такие армии поклонников, девушки вовсе не переживают о своем благосостоянии в будущем.  

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09 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова, Ксения Бородина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и хорошо! Нечего чужие деньги считать!

  • Молодцы девченки!

  • За какими движениями следит 12ти и 14ти миллионная аудитория??? Чем они интересны??? Очень интересно человеку, без Инстаграмма

  • Не верю я почему-то в 14млн у Бузовой, неужели и правда столько следят за её жизнью.

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