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Ирина Дубцова с гордостью выставляет напоказ свой увеличенный хирургами бюст

Ирина Дубцова никогда не скрывала, что однажды прибегла к пластической хирургии, чтобы обрести желанные формы. На днях певица продемонстрировала подписчикам свой шикарный бюст, выложив фото в купальнике.  

36-летняя Ирина Дубцова не раз признавалась, что всегда мечтала о большой груди. Именно поэтому несколько лет назад певица легла под нож пластического хирурга, который увеличил размер ее бюста с первого до третьего. После операции исполнительница не стесняется демонстрировать свои новые формы в купальниках.

На днях Дубцова опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное во время отдыха на Мальдивских островах. На снимке Ирина позирует на пляже в купальнике, который подчеркивает ее бюст.

Поклонники были в восторге от новой публикации своего кумира. «Богиня!», «Выглядите шикарно», «Ира, ну до чего же хороша!», «Женщина-мечта», — осыпали комплиментами певицу ее фанаты.

Напомним, за последние годы Дубцова заметно постройнела и похорошела, и теперь не упускает возможности носить облегающие наряды.  

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09 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Ирина Дубцова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Буквально на днях видела её по телевизору, ну она реально здоровая, такая прям добротная и в этом же наряде, но в Инстаграме тростинка)) а теперь ещё и грудь будет... Зачем? Куда??

  • Понравился заголовок)) значит муклами некоторым восторгаются здесь, 100раз перекроенными, а Ирка показывает увеличенный хирургии бюст? Она молодец, песни хорошие пишет и поёт

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