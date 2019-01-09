Ирина Дубцова с гордостью выставляет напоказ свой увеличенный хирургами бюст

Ирина Дубцова никогда не скрывала, что однажды прибегла к пластической хирургии, чтобы обрести желанные формы. На днях певица продемонстрировала подписчикам свой шикарный бюст, выложив фото в купальнике.



1 2 3 4 5 Ирина Дубцова гордо показывает свой увеличенный хирургами бюст

36-летняя Ирина Дубцова не раз признавалась, что всегда мечтала о большой груди. Именно поэтому несколько лет назад певица легла под нож пластического хирурга, который увеличил размер ее бюста с первого до третьего. После операции исполнительница не стесняется демонстрировать свои новые формы в купальниках.



На днях Дубцова опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное во время отдыха на Мальдивских островах. На снимке Ирина позирует на пляже в купальнике, который подчеркивает ее бюст.



Поклонники были в восторге от новой публикации своего кумира. «Богиня!», «Выглядите шикарно», «Ира, ну до чего же хороша!», «Женщина-мечта», — осыпали комплиментами певицу ее фанаты.



Напомним, за последние годы Дубцова заметно постройнела и похорошела, и теперь не упускает возможности носить облегающие наряды.

