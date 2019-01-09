Ирина Дубцова с гордостью выставляет напоказ свой увеличенный хирургами бюст

36-летняя Ирина Дубцова не раз признавалась, что всегда мечтала о большой груди. Именно поэтому несколько лет назад певица легла под нож пластического хирурга, который увеличил размер ее бюста с первого до третьего. После операции исполнительница не стесняется демонстрировать свои новые формы в купальниках.
На днях Дубцова опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное во время отдыха на Мальдивских островах. На снимке Ирина позирует на пляже в купальнике, который подчеркивает ее бюст.
Поклонники были в восторге от новой публикации своего кумира. «Богиня!», «Выглядите шикарно», «Ира, ну до чего же хороша!», «Женщина-мечта», — осыпали комплиментами певицу ее фанаты.
Напомним, за последние годы Дубцова заметно постройнела и похорошела, и теперь не упускает возможности носить облегающие наряды.
Буквально на днях видела её по телевизору, ну она реально здоровая, такая прям добротная и в этом же наряде, но в Инстаграме тростинка)) а теперь ещё и грудь будет... Зачем? Куда??