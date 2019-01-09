Кейт Миддлтон вызывала у королевы Елизаветы II «серьезные сомнения» вплоть до помолвки с принцем Уильямом

В последнее время в Сети активно обсуждают то, как трудно Меган Маркл было стать по-настоящему «своей» в британской королевской семье. На фоне этих слухов многие еще больше убедились в том, что Кейт Миддлтон была принята родственниками принца Уильяма с большей теплотой, чем супруга принца Гарри. Но, как оказалось, Елизавета II настороженно относилась к Кейт вплоть до того, как она обручилась с ее внуком.
Как пишет Кэти Николл в своей книге «Создание Королевского романса», королева имела «серьезные сомнения» по поводу Миддлтон на протяжении нескольких лет.
Чтобы угодить будущей родственнице, избранница принца Уильяма занялась благотворительностью, а также начала работать в отделе закупок одной из сетей магазинов одежды. Кроме того, Кейт помогала своим родителям в бизнесе по продаже праздничных товаров.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011-м. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают твоих детей — 5-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту и 8-месячного Луи.