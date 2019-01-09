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Кейт Миддлтон вызывала у королевы Елизаветы II «серьезные сомнения» вплоть до помолвки с принцем Уильямом

Многим поклонникам британской королевской семьи кажется, что Елизавета II сразу же после знакомства тепло отнеслась к Кейт Миддлтон. Как оказалось, королева очень долгое время присматривалась к будущей жене своего внука принца Уильяма.  

В последнее время в Сети активно обсуждают то, как трудно Меган Маркл было стать по-настоящему «своей» в британской королевской семье. На фоне этих слухов многие еще больше убедились в том, что Кейт Миддлтон была принята родственниками принца Уильяма с большей теплотой, чем супруга принца Гарри. Но, как оказалось, Елизавета II настороженно относилась к Кейт вплоть до того, как она обручилась с ее внуком.

Как пишет Кэти Николл в своей книге «Создание Королевского романса», королева имела «серьезные сомнения» по поводу Миддлтон на протяжении нескольких лет.

«Елизавета II с недоверием относилась к Кейт, потому что у нее не было работы и она не состоялась как личность», — цитирует книгу издание Express. 

Чтобы угодить будущей родственнице, избранница принца Уильяма занялась благотворительностью, а также начала работать в отделе закупок одной из сетей магазинов одежды. Кроме того, Кейт помогала своим родителям в бизнесе по продаже праздничных товаров.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011-м. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают твоих детей — 5-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту и 8-месячного Луи.  

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09 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Луи, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Елизавета II

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Тогда Катерина была совсем неопытной зеленой девочкой, в 2 раза младше Меган ненешней. Зато уж в опытную Маркл королева сразу же влюбилась без оглядки, что начинает вызывать сомнения в столь легендарной проницательностии ее величества.

  • Просто королева уже совсем плоха, иначе, чем объяснять согласие на брак с Мемой?

  • «потому что у нее не было работы и она не состоялась как личность» А что ж любимого внука-лоботряса на работу никогда не погнала? Можно подумать, что это балованное дитя, дожив до возраста Христа, состоялось как личность??

  • Ну, если бы она тогда знала кого приведет в семью Гарри, она бы наверное первой вцепилась в Кейт и потащила бы их с Уильямом под венец)))

  • *троих детей

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