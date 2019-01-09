Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я актриса-мент!»: Ивлеева представила трейлер сериала, в котором сыграла главную роль

Не так давно Настя Ивлеева объявила об уходе из шоу «Орел и решка. Перезагрузка». Однако с экранов ведущая не пропадет — зрители смогут увидеть ее в новом юмористическом сериале «Туристическая полиция».

Настя Ивлеева исполнила свою заветную мечту — она стала актрисой. Ведущая исполнила главную роль в новом юмористическом сериале «Туристическая полиция». В кадре Настя предстает в роли сексуальной сотрудницы правоохранительных органов. Трейлер сериала Ивлеева опубликовала на своей странице в Инстаграме. 

«Ну что сказать... сердце замерло! Неужели это и правда со мной произошло, происходит и будет происходить! Мама, я актриса! Не передать словами мой восторг и восхищение! Премьера 25 февраля! Жду этот день как все новые года и дни рождения мира! Наверно, когда начнется, забуду как дышать. Волнуюсь и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Мама! Слышишь! Я — актриса-мент!» — поделилась эмоциями Настя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ведущая также призналась, что в 18 лет у нее было две «страсти» актерское училище и сериал «Улица разбитых фонарей».

Фолловеры Насти остались в восторге от трейлера и поздравили ее с дебютом: «Молодец! Ты лучшая!», «Чувствуется, как ты волнуешься. Буду ждать премьеры!», «Мама тобой гордится!». Правда, многие подписчики расстроились, что ждать премьеры придется еще долго. 

Перейти к обсуждению


09 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Настя Ивлеева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 331

Новое за три дня

11 новых тем

Популярное за три дня

11 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.