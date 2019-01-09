«Я актриса-мент!»: Ивлеева представила трейлер сериала, в котором сыграла главную роль

Не так давно Настя Ивлеева объявила об уходе из шоу «Орел и решка. Перезагрузка». Однако с экранов ведущая не пропадет — зрители смогут увидеть ее в новом юмористическом сериале «Туристическая полиция».

1 2 3 4 5 Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале «Туристическая полиция»

Настя Ивлеева исполнила свою заветную мечту — она стала актрисой. Ведущая исполнила главную роль в новом юмористическом сериале «Туристическая полиция». В кадре Настя предстает в роли сексуальной сотрудницы правоохранительных органов. Трейлер сериала Ивлеева опубликовала на своей странице в Инстаграме.



«Ну что сказать... сердце замерло! Неужели это и правда со мной произошло, происходит и будет происходить! Мама, я актриса! Не передать словами мой восторг и восхищение! Премьера 25 февраля! Жду этот день как все новые года и дни рождения мира! Наверно, когда начнется, забуду как дышать. Волнуюсь и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Мама! Слышишь! Я — актриса-мент!» — поделилась эмоциями Настя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Ведущая также призналась, что в 18 лет у нее было две «страсти» актерское училище и сериал «Улица разбитых фонарей».

Фолловеры Насти остались в восторге от трейлера и поздравили ее с дебютом: «Молодец! Ты лучшая!», «Чувствуется, как ты волнуешься. Буду ждать премьеры!», «Мама тобой гордится!». Правда, многие подписчики расстроились, что ждать премьеры придется еще долго.